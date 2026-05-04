Един човек загина в катастрофа в страната през изминалото денонощие

Един човек е загинал при катастрофа в страната през изминалото денонощие, а 21 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си, цитирани от БТА. Тежките произшествия за изминалите 24 часа са 12.

В София са регистрирани 16 леки произшествия и четири тежки. Загинал е един човек и са пострадали осем.

От началото на месеца са станали 43 тежки произшествия със седем загинали и 63 ранени. От началото на годината има 1755 катастрофи със 134 загинали и с 2199 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. - 119, има с 15 повече загинали участници в движението по пътищата.