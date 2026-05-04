Обвинение и 72 часа арест за турски тираджия, убил търновец в тежка катастрофа

51-годишен турски гражданин е привлечен, в качеството на обвиняем за причинена на 30 април 2026 г. катастрофа на пътя В. Търново – Русе между селата Самоводене и Поликраище. Произшествието е станало между три автомобила и е причинена смъртта на единия от водачите. Турският гражданин е задържан за срок до 72 часа, съобщи полицията.

Две тежки катастрофи с жертви станаха на фаталния участък в дъжда на 30 април. 46-годишен мъж от Велико Търново загина при сблъсък на колата му с турски влекач с прикачено полуремарке и румънски микробус около 16,00 ч. Останалите водачи са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая се води досъдебно производство.

Няколко часа по-късно възрастна жена е загина, а други двама пострадаха при инцидент на пътя В. Търново – Русе. Произшествието е станало около 22,00 ч. на входа на с. Самоводене. По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. Единият, движещ се от Русе към В. Търново и управляван от 46-годишен от София, и насрещно движещ се румънски автомобил, управляван от 32-годишна румънска гражданка. В резултат на това на път за болницата е починала возещата се в първия автомобил 91-годишна жена от Русе и са пострадали водачът и друга пътничка в същия автомобил. Пострадалите са настанени за лечение във великотърновската болница. Започнато е досъдебно производство.