Пловдивски лекар от известен род осъди прокуратурата за над 30 000 евро

Наказателното преследване за смърт на пациентка срещу д-р Борис Кузманов продължи почти 11 години, преди да бъде оправдан

Пловдивският гинеколог д-р Борис Кузманов, племенник на съпругата на президента Петър Стоянов - Антонина, осъди прокуратурата, след като беше обвинен в лекарска грешка, довела до смърт на пациентка, и после оправдан. Наказателното преследване срещу него продължи близо 11 години.

Случаят е от далечната 2009 г., когато през септември 77-годишната Елена Венкова постъпва в частна клиника за биопсия. Манипулацията извършва д-р Кузманов, после грижите за пациентката поема колегата му д-р Христо Кунчев. Венкова развива перитонит и умира.

Двамата лекари бяха обвинени през юли 2011 г. Първоначално бяха признати за виновни, впоследствие делото преминаваше от инстанция в инстанция и чак на 29 юни 2022 г. бяха оправдани с окончателно решение на ВКС.

След това д-р Кузманов завежда дело срещу прокуратурата и иска обезщетение за съсипаната си кариера и очерненото си име - делото беше подробно отразявано в медиите. На първа инстанция Пловдивският окръжен съд постановява, че държавното обвинение му дължи 26587,18 евро, той обжалва и апелативните магистрати завишават компенсацията на 30 677,51 евро, равностойността на 60 000 лв.

И това решение не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВКС.