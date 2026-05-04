Мирослав Ненков в болница, претърпя голяма операция

Преживях значимо медицинско събитие. Това пише във фейсбук бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.

"С огромна благодарност към Д-р Георги Ганчев и ръководеният от него хирургичен екип, които отстраниха всичко, което беше за отстраняване. С огромна благодарност към Д-р Гергана Иванова, която освен, че ме приспа, ме и събуди! С благодарност към всички колеги от Клиниката по Хирургия на УБСАЛЕ "Академик Иван Пенчев", пише той.

"Тази история за безброен път доказва колко е важна медицинската профилактика, Приятели. Като казвам медицинска, имам предвид научно доказаната медицинска практика, не биорезонанси, вливки, енергийни настройвания и междупланетни диагностични методи. Грижата за собственото ни здраве е единствено лична наша отгворност! Бъдете здрави! Пролетта дойде!", заявява още д-р Ненков.