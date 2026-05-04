Австрия експулсира трима заподозрени в шпионаж слу...

Пожарникари свалят по скалите жена със счупен крак, пострадала край Хотнишкия водопад

Дима Максимова

Жена е пострадала в района на Хотнишката екопътека

Жена е пострадала при разходка в района на Хотнишката екопътека край Велико Търново. Наложило се спасители от пожарната да я пренесат с носилка до линейката по труднодостъпния терен над прочутия Хотнишки водопад.

Сигнал за инцидента е получен  в 13:25 часа в неделя в Оперативен център Велико Търново, става ясно от бюлетин на пожарната. На място се отзовали екипи на Спешна помощ и пожарната. Те установили, че туристката е паднала лошо и е счупила крак. Тъй като линейката нямало как да достигне до пострадалата в непристъпната местност, се наложило огнеборците да я пренесат на носилка до специализирания автомобил. 

Тя е откарана за последващи прегледи и оказване на помощ във Великотърновската болница.

