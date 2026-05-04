Йотова вика партиите на консултации във вторник

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултациите с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание още във вторник, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
На 5 май тя ще приеме всички парламентарни групи.
От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България";
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС";
От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България";
От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната";
От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане";
След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.