Пешеходец на 52 години е пострадал при катастрофа във видинското село Новоселци

Пешеходец е пострадал при пътнотранспортно произшествие в село Новоселци, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА.

Сигналът за инцидента е подаден на 1 май в дежурната част на полицията. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 69-годишен жител на Видин, при движение от центъра на селото в посока областния град е блъснал 52-годишен пешеходец. Пострадалият се е придвижвал пеша, бутайки ръчна количка, в най-лявата част на пътното платно в посока центъра на Новоселци.

Мъжът е бил настанен във видинската болница, а впоследствие е транспортиран за лечение в столична болница.

По случая в образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната при катастрофа е загинал един човек, а 21 са ранени. Тежките пътни произшествия за изминалите 24 часа са 12. От началото на месеца са станали 43 тежки ПТП със седмина загинали и 63-ма ранени.