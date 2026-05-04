В рамките на събитията бяха организирани и работилници за нови идеи, които подпомагат ESG принципите в бизнеса

Компании от Варна, Бургас и региона участваха в дискусии, посветени на устойчивото развитие и интегрирането на ESG принципите в бизнес операциите. Домакин на срещите беше Yettel, а събитията са част от поредицата на телекома за обмяна на опит и добри практики – ESG Connect. Инициативата отразява стремежа на телекома да насърчава отговорни бизнес практики и да ангажира своите бизнес клиенти, партньори и доставчици по темите, свързани с устойчивото развитие.

В рамките на дискусиите участниците обсъдиха как темата за устойчивостта постепенно се утвърждава не само като регулаторно изискване, но и като реален двигател за трансформация, иновации и по-висока конкурентоспособност. Резултатите от проведената анкета сред компаниите показаха още, че и трите ESG стълба – екологичен, социален и управленски, се възприемат като важни и взаимосвързани. Преобладават обаче фирмите, които към момента развиват отделни инициативи или тепърва започват по-структурирана работа по темата, без да имат изградена цялостна ESG стратегия. Това потвърждава необходимостта от повече практически насоки, достъпни решения и партньорства, които да подпомогнат организациите в този процес.

Екипът на Yettel представи част от своето портфолио от бизнес услуги, които подпомагат компаниите в прехода към по-устойчив модел на работа. Сред тях са Digital Office, Смарт мониторинг, Devices Buyback – програма за обратно изкупуване на служебни смартфони и таблети, и SD-WAN – решения, които отговарят на ключови нужди на съвременния бизнес, свързани с дигитализацията на процесите, по-ефективното използване на ресурсите, оптимизацията на оперативната дейност и по-устойчивото управление на устройствата и свързаността.

Представители на Humana споделиха своя опит в използването на услугaта Smart Accounts. Те разказаха как решението оптимизира счетоводните процеси, улеснява административната работа и създава предпоставки за по-добра оперативна ефективност. За Survey on tablet пък споделиха, че им помага за събирането на обратна връзка от клиентите изцяло електронно и в съотвествие с GDPR изискванията.

Акцент в програмата беше работилницата за идеи. Участниците бяха разделени на групи и работиха по конкретни ESG предизвикателства, свързани с техните операции. Форматът даде възможност на компаниите да обменят опит, да разгледат различни гледни точки и да търсят заедно приложими решения в области като транспорт и логистика, проследяване и оптимизация на процеси, дигитализация на документи и по-ефективно управление на ресурсите.

„Най-добрите идеи се раждат, когато бизнесите работят заедно, водени от обща цел. Именно това беше и най-ценното в ESG Connect – възможността обсъдим реални предизвикателства, да съберем различни гледни точки и да обменим идеи за бъдещето в една обща среда за сътрудничество. Вярваме, че устойчивата трансформация се случва най-успешно тогава, когато компаниите имат възможност не само да чуят добри примери, но и активно да участват в създаването на решения“, коментира Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel.

Уъркшопът подкрепя и изпълнението на една от целите в стратегията за устойчиво развитие на Yettel – всяка година компанията да разработва поне едно ново решение, което подпомага бизнеса по пътя към устойчивостта. През 2025 г. компанията представи услугата за обратно изкупуване Devices Buy Back, която е създадена в резултат разговори с корпоративните клиенти на телекома.