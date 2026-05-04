Измамници се представиха за полицаи и накараха жена да им даде сак с 34 000 евро и 2000 лв.

Софийска районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2000 лева на възрастна жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че неустановено по делото лице в телефонен разговор е заплашило З.Ч. След това с жената се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор, който имал информация, че З.Ч. можело да бъде обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. На 26.04.2026г. около 14,00 часа пред блок ж.к. „Разсадник-Коньовица" в гр. София, обвиняемите К.М. и И.А. с цел да набавят за себе си и другиго имотна облага подържали в жената заблуждението, че помага на полицията. Пострадалата им предала сак със сумата в размер на 34 000 евро и 2000 лева. По този начин обвиняемите причинили на З.Ч. имотна вреда. След като предала парите, жената се усетила, че е станала жертва на измама и подала сигнал в полицията. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

Полицейски служители са задържали К.М. и И.А. и при извършени претърсвания са намерени парите, които жената е предала.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". Обвиняемите са били задържани за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо К.М. и И.А. Състав на съда се съгласи с искането на прокурора и наложи мерки за неотклонение „задържане под стража" спрямо двамата обвиняеми.

Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.