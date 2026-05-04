ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2 жени и трима мъже теглили кредити онлайн с фалши...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22782346 www.24chasa.bg

Задържаха камион, пълен с 1 500 000 къса контрабандни цигари

1676

В отдел „Противодействие на контрабандата" в ГДГП е получена информация за румънски товарен автомобил и водач, който ще прекара към Румъния голямо количество цигари без акцизен бандерол.

Създадена в организация и служителите от РДГП – Русе са спрели излизащия от България товарен автомобил на прехода Русе-Гюргево, управляван от 55-годишен румънски гражданин.

Граничните полицаи са извършили проверка съвместно с митнически служители, при която в ремаркето са установени 150 мастербокса цигари /1 500 000 къса /от известна търговска марка, без акцизен бандерол.

Шофьорът на товарният автомобил е задържан. Случаят в докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство в Гранично полицейско управление – Русе.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)