Задържаха камион, пълен с 1 500 000 къса контрабандни цигари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В отдел „Противодействие на контрабандата" в ГДГП е получена информация за румънски товарен автомобил и водач, който ще прекара към Румъния голямо количество цигари без акцизен бандерол.

Създадена в организация и служителите от РДГП – Русе са спрели излизащия от България товарен автомобил на прехода Русе-Гюргево, управляван от 55-годишен румънски гражданин.

Граничните полицаи са извършили проверка съвместно с митнически служители, при която в ремаркето са установени 150 мастербокса цигари /1 500 000 къса /от известна търговска марка, без акцизен бандерол.

Шофьорът на товарният автомобил е задържан. Случаят в докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство в Гранично полицейско управление – Русе.