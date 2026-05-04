46-годишен преби бившата си

На 2 май ОД на ОДМВР Монтана постъпил сигнал от спешна помощ в областния град за нанесен побой над жена от мъжа й. Сигналът е посетен на място, където е установена 51-годишна жителка на областния град. Тя заявила, че предишния ден след възникнал скандал в село Долни Лом, област Видин, й е нанесен удар с глава в областта на лицето от 46-годишен от град Монтана, с когото са бивши съпрузи. Вследствие на удара жената получила контузно-разкъсна рана в областта на веждата.

Насилникът е доведен в Районно управление - Монтана за изясняване фактите и обстоятелствата, след което му е наложено задържане за срок до 24 часа.

По случая е образувана преписка.