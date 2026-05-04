Фен хвърли запалка по футболист на дербито в Пловдив, задържаха го

Други двама са със забрана да посещават мачове за 1 година

Мъж е бил задържан за хулиганска проява на градското дерби вчера в Пловдив, съобщиха от МВР. Той хвърлил запалка по футболист на терена, но веднага бил установен от служителите на реда. Остава в ареста за едно денонощие и ще му бъде наложена глоба от 255,64 евро.

Други двама футболни привърженици не са били допуснати до двубоя. Единият от тях бил във видимо нетрезво състояние и се държал агресивно към униформените, а вторият носел в себе си две пиротехнически изделия. На основание Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия двама от извършителите получават глоби в размер на 511,29 евро и забрана за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок до една година.