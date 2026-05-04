Водолази и полицаи търсят изчезнала жена от Разград

Продължава издирването на 46-годишната Кремена Радева Панова, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Жената е напуснала дома си в Разград на 18 април и оттогава е в неизвестност.

По информация от близките ѝ тя е била облечена със сиво яке, дънки и е носела раница. Според свидетели е била забелязана за последно в местността Пчелина в землището на Разградь пише БТА. Ден по-късно на язовирната стена са открити раницата и обувките ѝ.

Полицейски служители съвместно с водолази от Варна, Русе и София всекидневно извършват издирвателни действия, в които се включват пожарникари и граждани.

За съжаление, към момента жената не е открита, допълниха от ОДМВР в Разград.