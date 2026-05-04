Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било регистрирано

Свлачището на пътя Смолян – Пампорово не е регистрирано в официалния списък и съответно не е имало мониторингова програма за него. Но това не е безхаберие или пропуск. Предстои дълъг процес на проучване, за да се установят причините. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов на пресконференция в понеделник..

Министърът съобщи, базирайки се на данни от системата, че свлачището не е включено за укрепване по договор от 23 октомври 2019 година между АПИ и „Автомагистрали", който е на стойност над 569 милиона лева, от които около 218 млн. лева са били изплатени авансово още при сключването на договора. Данните от новата информационна система показват ниска реализация на проектите за укрепване на свлачища по републиканската пътна мрежа за период от над 6 години, като от общо над 88 обекта са завършени само три, 33 обекта са в процес на изпълнение, а незапочнатите обекти са 53.

Министърът определи свлачището по пътя Смолян - Пампорово като „бедствие" и изтъкна, че то е още активно, но към момента няма пряка опасност за населението, хотелите или друга инфраструктура в района. Той добави, че по експертно мнение „силно преовлажняване" на земните маси е сред основните причини, като посочи, че се изследва дали това се дължи на валежи, снеготопене или евентуално просмукване на води от близкия язовир.

Николай Найденов посочи, че предстоят комплексни проучвания - геоложки, хидроложки и геодезически, които ще отнемат поне месец. След това са необходими минимум три месеца за проектиране. По думите на министъра реалните строителни работи могат да продължат от шест месеца до две години, в зависимост от сложността на проекта.

Информационната система, представена днес, обхваща договорите за 752 участъка и 227 пътища на обща стойност над 5,9 милиарда евро, най-старите документирани договори в нея датират от 2014 г., а най-новите са от април 2026 г. Данните са визуализирани чрез уеб-картографски портал, достъпен за всички граждани, с възможност за изтегляне на информацията в отворен формат, съобщава БТА.