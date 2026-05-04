ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

2 жени и трима мъже теглили кредити онлайн с фалши...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22782675 www.24chasa.bg

Мъж написа имейл до евродепутата Христо Петров заради опаковка на филе

5416
Христо Петров - Ицо Хазарта Снимка: Фейсбук

Мъж е писал имейл на евродепутата Христо Петров с молба за помощ. Иска от него съдействие производителите на нарязани филета да спрат да слагат фолио между парчетата в опаковките. Авторът на съобщението се оплаква, че баба му сложила месото с найлоните да го готви. 

"Седмицата започва така:", така Петров съобщи във фейсбук за причудливия имейл. 

Ето какво гласи той:

Началник, можеш ли нещо да направиш в на нарязаните филета да не слагат фолио между резенчетата да изглежда повече грамаж? И без тва е някаква огромна опаковка за 100 грама, баба ми съсипа яденето като ги метна с тази пластмаса да ги готви. По принцип знам че ще влизат такива регулации ама бабата и без тва не е много на кеф че и се налага да купува 100 грама филе само за да го съсипе заради опаковка.

Ще ти пращам field reports ако искаш.

Поздрави,

Васи

Христо Петров - Ицо Хазарта

Седмицата започва така:

Публикувахте от Ицо Хазарта в Понеделник, 4 май 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)