Мъж написа имейл до евродепутата Христо Петров заради опаковка на филе

Мъж е писал имейл на евродепутата Христо Петров с молба за помощ. Иска от него съдействие производителите на нарязани филета да спрат да слагат фолио между парчетата в опаковките. Авторът на съобщението се оплаква, че баба му сложила месото с найлоните да го готви.

"Седмицата започва така:", така Петров съобщи във фейсбук за причудливия имейл.

Ето какво гласи той:

Началник, можеш ли нещо да направиш в на нарязаните филета да не слагат фолио между резенчетата да изглежда повече грамаж? И без тва е някаква огромна опаковка за 100 грама, баба ми съсипа яденето като ги метна с тази пластмаса да ги готви. По принцип знам че ще влизат такива регулации ама бабата и без тва не е много на кеф че и се налага да купува 100 грама филе само за да го съсипе заради опаковка.

Ще ти пращам field reports ако искаш.

Поздрави,

Васи