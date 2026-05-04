Ректори и учени до Радев: Подкрепяме Софийския университет и БАН

ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителния съвет на Сдружението на държавните висши училища в Република България

До г-н РУМЕН РАДЕВ

Председател на ПП „Прогресивна България"

До ръководството на ПП „Прогресивна България"

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,

Сдружението на държавните висши училища в Република България (СДВУРБ) обединява университети, които осигуряват 85% от капацитета и качеството на висшето образование. От създаването си то успя да постави на разглеждане ключови въпроси за развитие на системата и на държавната политика в сферата на висшето образование. Всички те са дискутирани в партньорство с МОН, национално представителнитеработодателски организации и синдикати, НПССи бизнеса. Сдружението е пълноправен член на АИКБ, което осигуряваравнопоставеност на ДВУ в преговорните процеси на работодателите при договаряне на политики за модернизация и финансиране на системата, в това число и дуалното обучение.

Във връзка с публикации и позиции, съдържащи едностранчиви, внушаващи разделение и подкопаващи доверието твърдения относно управлението на Софийски университет „Св. Климент Охридски" и Българска академия на науките, СДВУРБ заявява своята категорична позиция.

Подобен тип публични изявления, представяни като „академично мнение", но лишени от необходимата обективност, баланс и институционална отговорност, са не само неприемливи, но и вредни за цялата система на висшето образование и наука. Те създават изкуствени линии на противопоставяне, уронват авторитета на водещи академични институции и подкопават общественото доверие в университетите като цяло.

Сдружението, чиято мисия е да защитава колективните интереси на държавните висши училища и да утвърждава тяхната роля като основен носител на качество, достъпност и обществена отговорност, не може да остане безучастно към подобни прояви.

Управителния съвет на СДВУРБ застава твърдо в подкрепа на председателя си проф. Георги Вълчев, като ректор на българската Алма Матер. Опитите за дискредитиране на ръководството на най-стария и авторитетен университет в страната не могат да бъдат разглеждани като изолиран акт. Те засягат цялата академична общност и подкопават доверието в институционалното управление на висшето образование.

Критиката в академичната среда е ценна, когато е аргументирана, експертна и насочена към развитие. Когато обаче тя се превръща в инструмент за внушения и противопоставяне, тя губи своята легитимност и се превръща в фактор за дестабилизация.

Страната ни е в преход от конкуренция на всяка цена към стратегическо сътрудничество с национален ефект. Висшето образование не може да бъде пасивен наблюдател. Висшето образование трябва да бъде двигател за развитието на държавата и за привличане и задържане на младите хора. Обединението на експертизата и активите държавни университети е ключът къмпо-високо качество, по-силна международна позиция, по-добра връзка с икономиката и по-устойчиво развитие на системата.

СДВУРБ е инструмент за това, не защото е ново, а защото отговаря на проблем, който вече не може да бъде отлаган. Държавните институции, с които университетите трябва да работят заедно – МОН, НАОА, парламентарните комисии, национално представителните синдикати и бизнес организации, студентските съвети в НПСС, както и европейските структури, вече имат надежден партньор, който заедно с всички заинтересовани страни да говорят и решават предизвикателствата и проблемите, както и да надграждат качеството в един глас, а не на едни ВУ за сметка на други.

Призоваваме за професионален тонв общ, а не частен интерес, уважение към институциите и водене на открит и отговорен диалог по всички въпроси, свързани с развитието на висшето образование в България.

03 май 2026

чл.кор. проф. МИРОСЛАВ ДАЧЕВ, ректор на НАТФИЗ – зам.- председател УС на СДВУРБ

проф. ГЕОРГИ ВЕНКОВ, ректор на ТУ- София – член на СДВУРБ

проф. СЕНЯ ТЕРЗИЕВА, ректор на ХТМУ– член на СДВУРБ

проф. СОТИР СОТИРОВ, ректор на БДУ „проф. д-р Асен Златаров"– член на СДВУРБ