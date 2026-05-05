Дигитализацията създава безпрецедентни възможности,но и безпрецедентни рискове. В свят, в който почти всяка дейност - от банкирането до комуникацията и управлението на държави - се случва онлайн, въпросът защо да се учи киберсигурност вече не е просто кариерен избор, а въпрос на необходимост.

Първото държавно висше учебно заведение в България, което въведе специалности по киберсигурност - Висшето училище по телекомуникации и пощи, продължава да държи първенството в създаването на качествени кадри. Програмите са внимателно разработени с участието на практикуващи специалисти, местни и национални заинтересовани страни и лидери в индустрията. От 2019 г. досега университетът превърна киберсигурността в своя запазена марка и визитна картичка.

Атестат за качеството на образование е фактът, че над 90% от студентите работят по специалността си още от втори курс на обучението. Пазарът на труда изпитва сериозна липса на добре подготвени специалисти, а търсенето расте много по-бързо от предлагането. Това прави киберсигурността една от най-перспективните области за развитие - с висока заетост, стабилност и конкурентни възнаграждения. За разлика от много други професии, тук рискът от автоматизация е минимален, тъй като става дума за динамична среда, изискваща критично мислене и адаптивност.

Днес повечето работодатели търсят комбинация от опит и образование и макар че университетската диплома не е необходима за всички работни места, според работодателите предимствата на получаването на магистърска степен по киберсигурност включват по-високо заплащане, сигурност на работното място и разширени възможности за кариера.

Вдъхновени от идеята, че единственият ключ към по-безопасното киберпространство е качественото образование и развитието на дигитална култура, висшето училище разработи няколко специалности без аналог в България: бакалавърските програми,“Киберсигурност на високите технологии”, “Киберсигурност на комуникационните технологии” и “Киберсигурност в бизнеса”, в които преподават доказани български експерти в областта на киберсигурността и специалисти от Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” в МВР.

Магистърската програма с топрейтинг - “Комуникационни мрежи и киберразследване”, вече няколко години е еталон за най-високи стандарти и интегриране в учебните си планове на последните достижения в киберсигурността.

Главен асистент д-р Иван Благоев: На киберполигона студентите ни учат, докато разследват реални случаи

Д-р Иван Благоев е експерт с над 20 години професионален опит в областта на киберсигурността, криптографията, софтуерното инженерство и анализа на данни. Той е главен асистент в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, сертифициран киберинструктор и експерт в израелската киберакадемия ThinkCyber.

Професията остава сравнително незасегната от навлизанетонна изкуствения интелект, търсенето на специалисти расте.

- Д-р Благоев, ВУТП представя първата интегрирана програма с киберполигон в България. Какво означава това за студентите?

- Това предполага фундаментална промяна в подхода към обучението по киберсигурност. Вместо да се ограничават до теоретични знания или изолирани лабораторни упражнения,

студентите се потапят в среда, която симулира реални киберинциденти и автентични атаки. Киберполигонът предоставя възможност за работа по сценарии, отразяващи

практически ситуации - например разследване на компрометирана система, анализ на мрежов трафик или откриване на скрити зловредни артефакти. Става дума не просто за овладяване на инструменти, а за изграждане на начин на мислене - как да се подхожда методично, как да

се събират и интерпретират доказателства и как да се вземат решения, основани на данни.

- Доколко са реални казусите, по които обучава-

те студентите?

- Казусите са максимално близки до реалността по своята логическа структура и по начина си на протичане. Те не са изкуствено конструирани “за учебника”, а се основават на действителни модели на атаки и инциденти, с които специалистите се сблъскват в практиката.

Ако трябва да обобщя: казусите не са напълно реални като среда, тъй като са контролирани, но са изцяло реалистични като начин на мислене, процес и логика. И именно това е най-важното за подготовката на бъдещите специалисти.

- Има ли нужда от кадри в киберсигурността?

- Нуждата от квалифицирани кадри в областта на киберсигурността днес е не просто голяма, тя е критична. Ако разгледаме глобалните данни, картината е повече от ясна. Според анализи на Statista Market Insights очакваните годишни щети от киберпрестъпления се предвижда да достигнат приблизително 13,8 трилиона долара до 2028 г. Това илюстрира мащаба на проблема и обяснява защо търсенето на специалисти нараства с толкова бързи темпове. Всичко това сочи, че киберсигурността вече не е нишова област, а ключова инфраструктурна функция за всяка държава и за всеки бизнес. Тук се очертава и друг важен момент: това е една от малкото професии, която остава сравнително незасегната от навлизането на изкуствения интелект. Причината е, че работата изисква критично мислене, разследване и вземане на решения в сложни и динамични ситуации - способности, които трудно подлежат на автоматизация. Данните го доказват: въпреки разпространението на AI търсенето на специалисти не намалява, а продължава да расте.

- Каква е разликата между обучението по киберсигурност във ВУТП и останалите университети, които предлагат подобни специалности?

- Всеки университет в България се стреми да предостави най-доброто на своите студенти и полага сериозни усилия в тази посока. Това, което отличава ВУТП, е ранен и стратегически избор да се опре на доказан международен

опит.

Университетът взе решение да работи с ThinkCyber Bulgaria, която е представител на международната киберакадемия ThinkCyber, и инвестира в обучението и сертифицирането на своите преподаватели. Това е важна стъпка, тъй като гарантира, че обучението се основава на

реални практики и утвърдени методологии.

ВУТП се довери и на научния подход, на идеите и изследванията, които развиваме в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН за създаването на киберполигон, който да бъде интегриран в самата учебна програма.

Така се постигна нещо изключително ценно, което е съчетание между международен практически опит и научна разработка, адаптирана към местните условия. Това на практика позиционира ВУТП като университет с много силна и специфична компетентност в обучението по киберсигурност. Разбира се, най-обективната оценка ще дойде съвсем скоро, когато първите студенти, преминали през целия цикъл на обучение, излязат на пазара на труда. Именно те ще бъдат най-доброто доказателство за ефективността на този модел.