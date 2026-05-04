Кметът на Смолян: Поискахме експертна помощ от регионалното министерство за свлачището

Днес изпратих официално писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до „Геозащита Перник" ЕООД във връзка с критичната ситуация със свлачището в местността „Райковски ливади". Това съобщи във фейсбук кметът на Смолян Николай Мелемов.
Ето какво още пише той:
Основни акценти от искането ни са:
- Спешна експертиза: Настояваме за незабавна намеса на специалисти от „Геозащита" и външни експерти, които да обследват терена.
- Технически решения: Община Смолян очаква професионални заключения за мерките, които трябва да се предприемат за трайно овладяване на свлачището и възстановяване на пътя Смолян – Пампорово.
- Държавна подкрепа: Община Смолян е на терен и в пълна готовност за съдействие, но мащабът на бедствието изисква своевременна намеса от страна на държавата.
Фокус върху обходните маршрути: Днес с областния управител Зарко Маринов и директора на ОПУ-Смолян инж. Марин Кушев обсъдихме състоянието на рухналата преди време подпорна стена в района на с.Стойките. Тъй като в момента голяма част от трафика е насочен именно по този маршрут, възстановяването на пълната проходимост там е приоритет, за да се избегнат задръствания и допълнителни рискове.
Към момента в участъка със стената движението продължава да се извършва в едната лента. Молим шофьорите за повишено внимание.
Днес ще бъде направен обход в зоната на възможния обходен път над свлачището, който се обсъжда от институциите като вариант в ситуацията.
