Вижте какъв е маршрутът на старта на GIRO D'ITALIA в Несебър

Общината въвежда временна организация на паркирането и движението в морския град

Едно от най-грандиозните спортни събития в света – Giro d'Italia, ще започне в Стария Несебър на 8 май около 13:50 ч., когато от Северния голям паркинг ще бъде даден старт на почетна обиколка на града на ЮНЕСКО. От този паркинг отборите ще се насочат към портите по ул. „Жана Чимбулева", а от там по ул. „Месембрия" до Читалище „Яна Лъскова". После поемат по ул. „Цар Иван Асен II", завиват по ул. „Гларус", продължават по ул. „Емона" и на Лозарска къща се насочват към ул. „Нептун", ул. „Крайбрежна", ул. „Жана Чимбулева" и стигат до провлака. Преминавайки го те ще се отправят към новия град по ул. „Хан Крум" и от там в посока към ул. „Първа" до така наречения километър нула, който се намира след градския стадион.

Официалният старт е на километър нула, като велосипедистите ще се движат по ул. „Първа" в посока ресторант „Чучура". На кръстовището на Камелия те ще завият към околовръстен път и ще се насочат към кръговото на Равда, за да продължат към град Бургас.

Във връзка с протичането на мащабното спортно събитие ще бъде въведена временна организация на движението и паркирането на МПС-та в Несебър:

Паркинг „Север голям" трябва да се освободи от МПС-та от вечерта на 6 май до 8 май около 18 часа.

Паркинги „Север малък" и „Морска гара" трябва да са свободни от МПС-та от вечерта на 7 май до 8 май около 16 часа.

Районът около автобусното обръщало, таксиметровата стоянка, музея и останалата част от ул. „Анжело Ронкали" трябва да е без МПС-та от вечерта на 7 май до 8 май около 16 часа.

Паркинг „Яхтено пристанище" трябва да се освободи вечерта на 6 май до 8 май около 18 часа.

Част от паркинг „Вятърна мелница" също ще бъде запазен за участниците от вечерта на 6 май до освобождаване му на 8 май около 18 часа.

Всички абонаментни автомобили от паркинги Север голям и малък ще могат да паркират на държавното пристанище през бариерите на Паркинг „Морска гара".

На 7 май от 19 часа до 23 часа движението на МПС-та по провлака и в старата част на Несебър ще бъде преустановено, като градският транспорт ще има спирка на „Вятърна мелница".

На 8 май от 7 часа до около 15 часа движението на МПС по провлака и в старата част на Несебър ще бъде преустановено, като градският транспорт ще има спирка на „Вятърна мелница".

Около 11 часа ще бъде спряно и движението по маршрута на мероприятието от Старата част на Несебър, в посока Слънчев бряг по ул. „Първа", кръстовището на ресторант „Чучура", околовръстен път към с. Равда и гр. Бургас, като няма да има и градски транспорт в този времеви участък.