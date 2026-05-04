ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мерц обеща да се противопостави на надигащата се в...

Времето София 17° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22782822 www.24chasa.bg

2 жени и трима мъже теглили кредити онлайн с фалшиви лични карти, отмъкнали поне 120 000 евро

11736
Прокурор Десислава Петрова
  • Те са от 19 до 25 години
  • С чисти досиета са
  • Ползвали онлайн банкиране

Петима младежи - 2 жени и трима мъже, успяха да отмъкнат поне 120 000 евро от четирима души чрез ловка измама с онлайн банкиране. Това съобщиха зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова и шефът на отдел "Икономическа полиция" в СДВР Илко Благоев.

Измамата действала поне от 2 месеца. Петимата ползвали истински лични карти, но с фалшиви снимки. Жертвите подбирали на случаен принцип. Засега не е ясно как са се сдобили с документите им за самоличност. След като ги получели, слагали собствените си снимки и ползвали онлайн банкиране.

Там качвали документа, минавали през лицева верификация и дигитално успявали да получат парите. След това ги теглели с виртуалната карта. Засега са доказани 4 кредита, всеки от по 30 000 евро. Последният не е усвоен докрай, тъй като групата била арестувана, разказа Петрова. 

Четирите кредита са от една банка. Вече има данни за пети от друга финансова институция. Там е образувано отделно разследване, посочи Благоев. И обясни, че очаква кредитите да нараснат, тъй като има данни, че петимата са ползвали и други финансови институции. 

Фалшивите лични карти за иззети. Те са много добро качество. Дори за експертите било много трудно да докажат измамата. Сигналът при разследващите дошъл от банка, а след това СДВР и прокуратурата поели случая. Благоев спомена, че двете институции работели много добре по случая.

Разследващите търсят всеки, който има съмнение, че ги търсят за кредит, който не е взел, ще отреаригат.

Петимата са с чисти досиета. Те могат да получат до 8 години затвор. Първата инстанция ги е оставила в ареста, но младежите могат да обжалват.

От 2 до 8 години е наказанието за кредитите, а за фалшивите лични карти - също до 8 години. За пред банките е до 3 години. Изрази категоричност, че са предотвратили още измами, защото те се развивали. Иззети са много доказателства, назначена са няколко експертизи. Има данни за кредит, теглен лично и видеото ще се проверява. 

Разследващите призоваха всеки, който има съмнение, че е жертва на измама с кредит, който не е теглил, да се свърже с тях.

Прокурор Десислава Петрова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)