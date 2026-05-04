2 жени и трима мъже теглили кредити онлайн с фалшиви лични карти, отмъкнали поне 120 000 евро

Петима младежи - 2 жени и трима мъже, успяха да отмъкнат поне 120 000 евро от четирима души чрез ловка измама с онлайн банкиране. Това съобщиха зам. градската прокурорка на София Десислава Петрова и шефът на отдел "Икономическа полиция" в СДВР Илко Благоев.

Измамата действала поне от 2 месеца. Петимата ползвали истински лични карти, но с фалшиви снимки. Жертвите подбирали на случаен принцип. Засега не е ясно как са се сдобили с документите им за самоличност. След като ги получели, слагали собствените си снимки и ползвали онлайн банкиране.

Там качвали документа, минавали през лицева верификация и дигитално успявали да получат парите. След това ги теглели с виртуалната карта. Засега са доказани 4 кредита, всеки от по 30 000 евро. Последният не е усвоен докрай, тъй като групата била арестувана, разказа Петрова.

Четирите кредита са от една банка. Вече има данни за пети от друга финансова институция. Там е образувано отделно разследване, посочи Благоев. И обясни, че очаква кредитите да нараснат, тъй като има данни, че петимата са ползвали и други финансови институции.

Фалшивите лични карти за иззети. Те са много добро качество. Дори за експертите било много трудно да докажат измамата. Сигналът при разследващите дошъл от банка, а след това СДВР и прокуратурата поели случая. Благоев спомена, че двете институции работели много добре по случая.

Петимата са с чисти досиета. Те могат да получат до 8 години затвор. Първата инстанция ги е оставила в ареста, но младежите могат да обжалват.

От 2 до 8 години е наказанието за кредитите, а за фалшивите лични карти - също до 8 години. За пред банките е до 3 години. Изрази категоричност, че са предотвратили още измами, защото те се развивали. Иззети са много доказателства, назначена са няколко експертизи. Има данни за кредит, теглен лично и видеото ще се проверява.

Разследващите призоваха всеки, който има съмнение, че е жертва на измама с кредит, който не е теглил, да се свърже с тях.