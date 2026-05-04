Гюров: Кабинетът спаси 400 млн. евро по плана за възстановяване

Служебното правителство спаси 400 млн. евро по второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, след като, след преговори с Европейската комисия, беше удължен срокът за изпълнение на условията, свързани с антикорупционното законодателство и разследването на главния прокурор. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров на съвместен брифинг със служебния вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към 4-о и 5-то, а отсрочката за реформата за разследването на главния прокурор се премества от 3-о към 5-то плащане.

"Днес, 4 май, можехме да получим безвъзвратно "не" от Брюксел за тези 400 млн. евро, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и те бяха спасени след денонощни преговори с ЕК", заяви Гюров.

"Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса – време и пари, оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващия редовен кабинет по линия на Плана за възстановяване и устойчивост, заяви Гюров.

.В началото на работа на кабинета в края на февруари е имало две основни задачи - подаване на искане за четвърто плащане по ПВУ и спасяване на близо половин милиард евро по второто и третото плащане. По думите на Гюров средствата са били блокирани заради липсата на напредък по антикорупционните реформи и механизма за независимо разследване на главния прокурор. „В началото на април поискахме 900 млн. евро по четвъртото плащане. По-важното е, че не прежалихме 400 млн. евро, които бяха отписани от предишната власт", каза премиерът.

Той допълни, че на 4 май България е можела окончателно да получи отказ от ЕК за тези средства, но след денонощни преговори, водени от служебния вицепремиер Мария Недина и нейния екип, срокът е бил променен. „Така кабинетът се пребори за едно много рядко явление – време, което не беше изгубено, а върнато", каза Гюров.

Отсрочката е обвързана с ясна задача към новото правителство и новото парламентарно мнозинство – създаване на нова антикорупционна комисия и осигуряване на независимо разследване на главния прокурор. „Не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България. И независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост", каза още служебният министър-председател.

По думите му необходимите законодателни текстове вече са подготвени от екипа на служебния вицепремиер, одобрени са от служебното правителство и са внесени в парламента. „Те сега са там, където често свършват добрите намерения – в деловодството на парламента", каза Гюров.

Той изрази надежда новото мнозинство да използва спечеленото време и да не допуска ново забавяне. „Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания", каза Гюров.

Служебният премиер благодари на Мария Недина, на нейния екип и на всички министри за работата по четвъртото плащане, спасените средства по второто и третото плащане и допълнителните инвестиционни програми по ПВУ. „Оставяме около два млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство", каза Андрей Гюров.

България подаде преди месеци искане за четвъртото плащане по ПВУ за 900 милиона евро. То се оценява, но парламентът трябва да приеме редица законопроекти като този за ВиК и реформата в БЕХ, която бе стопирана в последния ден на предходното Народно събрание.

Вицепремиерът Мария Недина припомни, че България има да получава 2,9 милиарда евро, като шансът да е цялата сума зависи от волята на народните представители, тъй като, "знаете, винаги за накрая остават най-трудните реформи за изпълнение", допълни тя.

Пълна информация с графика за действие оставя служебното правителство на новото, допълни Гюров: