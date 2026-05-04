Столичната община подписа меморандум за сътрудничество с Лесотехническия университет

Кметът Васил Терзиев и ректорът доц. Христо Михайлов се договриха за съвместна работа в областта на околната среда, градската среда и общественото здраве

Кметът на София Васил Терзиев и ректорът на Лесотехнически университет доц. д-р Христо Михайлов подписаха рамков договор за сътрудничество, който поставя основа за дългосрочно партньорство между Столична община и академичната общност. Това съобщиха от Столичната община.

„Добрите решения рядко се взимат сами. Те идват, когато съберем знанието, опита и гледните точки на повече хора", заяви Терзиев по време на събитието. По думите му целта на общината е управлението на града да стъпва на данни, научна експертиза и реални анализи, а университетът да има активна роля в решаването на конкретни градски предизвикателства.

Партньорството обхваща ключови за развитието на София теми – зелената система и градската среда, управлението на отпадъците и прехода към кръгова икономика, адаптацията към климатичните промени, както и хуманното отношение към животните и общественото здраве.

„Това са теми, свързани с ежедневните въпроси на хората: въздухът, който дишаме, парковете, в които водим децата си, чистотата на града и грижата за животните", подчерта Терзиев.

Меморандумът предвижда съвместна работа в образованието, научноизследователската и приложната дейност. Сред конкретните форми на сътрудничество са студентски стажове и практики в ключови структури на Столична община, съвместни научни изследвания, участие в национални и европейски проекти, както и разработване на политики и стратегически документи.

Специален акцент е поставен върху работата с млади хора чрез включването им в реални проекти на града.

„Най-добрият начин да задържим младите хора в София е да им дадем възможност да участват в промяната и да виждат резултатите от труда си", посочи кметът.

Сътрудничеството обхваща и дейности, свързани с ветеринарномедицинската грижа и управлението на популацията на безстопанствени животни, включително съвместни инициативи за превенция, обучение и повишаване на обществената информираност.

Подписаният документ има рамков характер, като конкретните проекти ще се реализират чрез последващи споразумения. Срокът на договора е 5 години с възможност за автоматично подновяване.

„Нашата цел е София да бъде град, който използва знанието като инструмент за управление и работи в партньорство с академичната общност. Истинската стойност на този договор ще дойде от резултатите, които ще постигнем заедно", заяви още Васил Терзиев.

С подписването на меморандума Столичната община прави още една стъпка към по-добро, по-информирано и устойчиво управление в полза на гражданите.