Щетите при черешите, поразени от студа, са сто процента, ябълките може да оцелеят

Сериозни са щетите по костилковите плодове и през тази година, каза за БТА проф. Димитър Сотиров от Института по овощарство в кюстендилското с. Ябълково. Той посочи, че след минусовите температури преди два дни, тази сутрин отново температурите са били ниски, което е станало причина за нови измръзвания.

„Температура под минус 1,1 е фатална за младия завръз при черешите и те няма как да оцелеят", каза Сотиров.

Докато при първия мраз срещу събота термометрите са показали минус 2,8 градуса на територията на Института в с. Ябълково, тази сутрин температурите са паднали до минус 3,3 градуса. Щети има в черешовите села – Коняво, Таваличево, Горна Козница, Лиляч, Невестино, Ябълково, Друмохар.

„Според производители, пострадали са и дръвчета в Перник и Батановци. Има места, като с. Пелатиково, община Невестино, и по-високи села в региона, които пък са били пощадени от студа", посочи проф. Сотиров.

Той е категоричен, че щетите по черешите, които са били поразени от студа, са на 100 процента. При ябълките засега има шанс реколтата да оцелее, но това ще стане ясно в следващите дни, допълни той.

Според него причините за измръзванията по черешите в района през последните години се дължат на изменения на климата, които се случват много по-бързо от очакваното.

В Кюстендил утре ще се състои среща между земеделци и институции по повод измръзналите овошки в заседателната зала на Община Кюстендил. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти от Института по земеделие – Кюстендил, представители на Областна дирекция „Земеделие", Областна дирекция по безопасност на храните, Държавен фонд "Земеделие", Националното сдружение „Обединени земеделски производители" и народните представители от областта. Очаква се на нея да станят известни и точните щени и районите в областта, които са били засегнати от студовете.