Велинград отбеляза 82 години безсмъртие на Вела Пеева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С възпоменателно поклонение бяха почетени 82 години от гибелта на Величка Пеева – Вела, героинята, оставила ярка и незаличима следа в историята на Велинград.

Церемонията се проведе пред мемориал-костницата на Вела Пеева в кв. Лъджене, където десетки граждани, представители на институции, сред които и кметът на Община Велинград д-р Костадин Коев, културни дейци и ученици сведоха глави в знак на признателност към подвига и саможертвата ѝ.

Събитието започна с панахида в памет на Вела Пеева, отслужена от енорийския свещеник отец Иван. Възпоменателната програма бе допълнена от емоционални изпълнения на Детско-юношеска вокално-инструментална школа „Звънче" и Детския народен хор към представителния детско-юношески ансамбъл за народни песни и танци „Здравче Венче" при НЧ „Васил Левски-1904", които придадоха тържественост и дълбока почит към събитието.

С едноминутно мълчание присъстващите отдадоха заслужена почит към паметта на младата героиня, загинала едва на 22 години, но оставила след себе си пример за безстрашие, родолюбие и отдаденост.

В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Вела Пеева от името на Община Велинград, институции, организации, училища и граждани.