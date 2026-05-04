Добруджанци не се отказват заявени екскурзии, сменят Турция с Египет, Мароко, Тунис

„При вече заявените екскурзии се налага доплащане на горивна такса за билетите за самолет, като в зависимост от дестинацията и от туристическата агенция то варира от 16 до 40 евро на човек.

"Хората обаче са наясно, тъй като такива клаузи има в договорите, това се обявява 21 дни преди пътуването. Няма откази от пътувания", каза Зорница Рашева, мениджър в туроператорска фирма в Добрич. „Повишаването на цената на самолетното гориво „удря" най-вече чартърните програми. При екскурзии със закупени билети от редовна авиокомпания няма доплащане, тъй като се плащат седалки", добавя тя.

„Добруджанци не се отказват от заявените екскурзии. Правят си сметка, че, ако пътуват, например до Италия с автобус, там също има допълнителни разходи като нощувки, хранене", категорична е Рашева.

„Трябва да кажем и това, че отпаднаха няколко програми - при това на много силни туроператори, и то по дестинация, в които имат предимство, като Турция. Там ранните дати за майски програми и за пътуванията на абитуриентите, които бяха пълни, бяха анулирани. Турция стана и по-скъпа като дестинация. Тъй като много хора вече са посещавали почти всички курорти там, предпочитат вече екскурзии и почивки в Египет, Тунис, Мароко. Пътуванията дотам са със самолет, но към момента няма проблеми. В договорите с туристите има клауза, че цените на билетите са определени при спрямо конкретна цена на петрола. Ако има увеличение на петрола, 21 дни пред полета пътникът ще бъде уведомен за горивна такса", обяснява Рашева.

Към момента за екскурзии добруджанци предпочитат по-кратки дестинации – Гърция, островите, Румъния, както и екскурзии в България . Голям е интересът към екскурзии до Рилския манастир, дестинации в района на Ловеч, Тетевен и др. „Има интерес за пътувания до Италия с полет от Варна до различни места – Милано, Тоскана и други маршрути", каза още Рашева.„На около 30 процента е интересът на абитуриентите в Добричко за пътувания за тъй нар. втора вечер след бала в Турция", добавя тя.