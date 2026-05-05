Площадка за наблюдение на тв кулата, фонтан на Слончето - Борисовата градина след 10 г. чакане с нов устройствен план

ПУП-ът трябва да е готов догодина, Столичната община стартира кампания, за да спре спекулациите за парка

Без ново строителство, само възстановяване - стадион "Юнак", бирарията в езерото, Дендрариумът като от 1936 г.

Зона за спорт около жп гара "Пионер"

Повече от 10 г. след старта на процедурата по изработване на подробен устройствен план (ПУП) най-големият софийски парк - Борисовата градина, е напът най-накрая да се сдобие с такъв. Поне такива са намеренията на Столичната община.

Пред “24 часа” зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев обяви, че тази пролет ще стартират обществените обсъждания по проекта за плана.

“Надявам се още тази година проектът за ПУП на Борисовата градина да стигне до Столичния общински съвет. Планираме да започнем информационна кампания, с която да обясним на софиянци какво значи този план. Дълго време общината изпълнява задълженията си да прави обществено обсъждане, говорейки на административен език, който се разбира от малцина. Това дава поле за интерпретации и манипулации. Затова трябва да разкажем защо се прави, какво предвижда проектът, какво ще стане с имотите в парка,

какво е състоянието на дърветата,

да отговорим предварително на много от въпросите”, обясни арх. Георгиев.

След двете обществени обсъждания планът трябва да бъде разгледан от обществения експертен съвет по устройство на територията и после по него да се произнесе СОС.

Сагата с ПУП-а на парка датира от 2015 г., когато “Ковачев архитекти” спечели конкурса, обявен от общината. Тогава разработката бе определена като най-консервативна откъм намеси. След първото обществено обсъждане през 2019 г. по искане на тогавашния кмет Йорданка Фандъкова се направиха корекции, които забраняват ново строителство в парка. Отпаднаха идеите за изграждане на Музей за зелената памет на София, Климатично училище, ресторант “Тенекиите” и се намали застрояването при гара “Пионер”, където се предвижда спортна зона и детски площадки.

Отпадна и идеята за местенето на Конната база

Последва ново обществено обсъждане през 2022 г. и втора преработка. Последният вариант бе публикуван миналата есен и има становище от Министерство на културата.

Той обхваща територията от “Орлов мост” по бул. “Цариградско шосе”, улиците “Незабравка”, “Трепетлика”, “Тинтява”, “Н. Габровски”, р. Слатинска, “Ап. Карамитев”, “Дианабад”, бул. “Г. М. Димитров”, “Ловен парк”, бул. “Симеоновско шосе”, “Ч. Мутафов”, зоопарка, НПЗ “Хладилника”, бул. “Н. Й. Вапцаров”, “Ст. Михайловски”, “Арх. Й. Миланов”, “Борова гора”, “Митрополит Кирил Видински”, бул. “Драган Цанков”, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” до “Орлов мост”. Там не се допуска обособяване на нови урегулирани поземлени имоти или промяна на границите, водеща до намаляване на парка. Забранява се строителство на нови архитектурни обеми, надстройки и пристройки на съществуващите сгради или допълнително усвояване на терени. Не може да се променя и предназначението на обектите. При невъзможност съществуващ обект или друга невегетативна площ да изпълнява основното си предназначение територията се усвоява като паркова.

Не се допуска навлизане, паркиране и гариране на коли

с изключение на тези, които отговарят за поддръжката на парка или такива със специален режим на движение. След предварително съгласуване ще се допускат и коли за зареждане на търговски обекти, сметоизвозване, провеждане на събития и др.

Преместваемите обекти в парка пък трябва да са с унифициран дизайн. Освен това се забранява промяната на предназначението на съществуващите или нови тоалетни.

Забранява се поставянето на постоянни рекламни елементи с изключение на спортните обекти. Не се допускат и фотоволтаични инсталации.

Всички пейки, кошчета, осветителни тела и парковото обзавеждане трябва да са в синхронизиран дизайн. А основното осветление да е от високи стълбове тип “фенер”.

За резервата и “Дендрариума” е възприета оптимална дата на консервация и реставрация спрямо 1936 г. Там се изключва всякакво ново строителство, спортни съоръжения и игрища освен допустимите в ПУП-а. Лесопарковите

пейки и маси трябва да са от “витошки тип”

- с необработени, цели сцепени стволове. Беседките може да са от объл дървен материал, характерен за района, с дървен покрив или керемиди от естествени материали в тъмночервено или сиво и матова повърхност.

Детските съоръжения също трябва да са дървени, без оцветяване, с горска тематика и приказни сюжети.

На мястото на трите дансинга ще има кръгли площадки с различен диаметър, а лятната естрада трябва да се опази с автентичните ѝ характеристики.

За площадката със Слончето се предвижда възстановяване на кръглата водна площ с фонтан. Пейките, кошчетата и осветителните тела трябва да са съобразени с периода на създаване на парка в барокова стилистика.

Допуска се възстановяване на алеята от площадката с Езерото с лилиите в югоизточна посока към Братската могила, съществувала през 1936 г. Разрешава се възстановяване на

оригиналния архитектурен облик на бирарията в езерото “Ариана”

чрез запазване на стилистиката на оригиналната сграда от края на XIX в., както и поставяне на фонтани с вечерно цветно осветление и цветомузика. В зелената ивица покрай бул. “Цариградско шосе” трябва да се формират плътни храстови масиви с шумоизолационни и прахозащитни функции.

За “Спортна София” се разрешава запазване или редуциране на съществуващата застройка, скатен покрив с керемиди, неутрално цветово решение на фасадите.

За

националния стадион и Столичния колодрум се допуска извършване на основен ремонт

с цел модернизация, но при запазване на съществуващите параметри на застрояване. Такива дейности вече текат за стадион “Българска армия”. ПУП допуска и възстановяване на бившия стадион “Юнак” с трибуни и обслужваща сграда. Не се разрешава обаче строителство на нови спортни площадки и разширение на конната база.

ПУП предвижда възстановяване на някогашната детска светофарна площадка; атракционните кътове “Лодките” и “Кривите огледала” по архивна документация и изграждане на обществена тоалетна до токоизправителната станция “Юнак”.

За Летния театър се изисква възстановяване на съществуващата постройка и на характерните ѝ особености - фасадно оформление, архитектурни детайли, скулптурна украса, използване на подходящи елементи на парковото обзавеждане. Забранява се промяна на функцията на сградата, сценичните съоръжения и прилежащия терен. Същите

забрани важат и за къпалнята “Мария Луиза”

Допуска се изграждане на обществена тоалетна северозападно от Ловния дом, възстановяване на фрагмент от входа към бившия стрелбищен комплекс, маркиране на територия за пейнтбол и изграждане на различни площадки.

Съоръжения за екстремни спортове и детски комплекс за игра ще има източно от гара “Пионер”, може да се възстанови “Горският дом ” - ансамбъл от дърворезбовани архитектурни елементи, и оригиналният облик на детска площадка “Баба Яга”. Сградата на жп гара “Пионер” трябва да има експозиционна функция, свързана с жп транспорта. Там може да се изгради и спортен комплекс с подземен паркинг и скейт парк.

При тв кулата се допуска изграждане на посетителска и изгледна площадка, но с регламентиран достъп.

Сред допустимите намеси е изграждане на подлез под бул. “Драган Цанков”.