Мъж от Търговище заплашил майка си и сестра си с нож, задържаха го

Прокурор от Районна прокуратура – Търговище постанови задържане за срок до 72 часа за 43-годишен мъж от града, обвиняем за отправени от него закани за живота на майка му и сестра му в условията на домашно насилиесъобщиха от държавното обвинение. П.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 144, ал.1, т.1 и т.3 от НК и ще остане задържан с оглед присъствието му в съдебно заседание за определяне на мярка за неотклонение.

Прокуратурата ще настоява за налагане на най-тежката – „задържане под стража".

Деянието е извършено в обедните часове на 3 май 2026 година. След като се прибрал в дома си под въздействието на алкохол, П.П. бил в раздразнително настроение. Агресията си той насочил към своята майка и към сестра си, които се намирали в жилището. Мъжът взел кухненски нож, оставил го на масата и заявил пред двете жени, че „която бъде посочена първа от ножа, ще бъде убита първа". Думите му породили основателен страх за живота им, тъй като П.П. и друг път проявявал агресия спрямо свои близки. Той е многократно осъждан, включително за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие, като до септември 2024 година изтърпявал ефективно наказание „лишаване от свобода" именно за това престъпление.

Незабавно след получения сигнал е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Търговище.