Започва кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци в 4 квартала на Русе

Контейнери за безплатно извозване на строителни отпадъци ще бъдат разположени от 20 май в кварталите „Средна кула", „Долапите", „Образцов чифлик" и „ДЗС", съобщава от община Русе.

До 20 юни жителите в тези райони ще могат да изхвърлят в съдовете отпадъци, генерирани от строителни дейности и ремонти в домовете. Призовават се гражданите да използват контейнерите по предназначение, като не слагат в тях битови отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, растителни остатъци, клони и други.

За строителни отпадъци се смятат тухли, керемиди, бетон, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества, строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци, смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

• Кв. „Долапите" – ул. „Несебър" (Обръщалото на 15 линия);

• Кв. „Средна кула" – ул. „Индже Войвода" (пред магазин „Русе Табак");

• Кв. „ДЗС" – на паркинга до кметството;

• Кв. „Образцов чифлик" – на паркинга до Института по земеделие и семезнание.

Повече информация можете да получите на тел. 082/586 -267 и 082/586 - 271.