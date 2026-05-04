Огнян Стефанов оглави общинската дирекция „Младежки дейности и спорт" в Русе

От днес, 4 май, на длъжността директор на дирекция „Младежки дейности и спорт" в община Русе е назначен Огнян Огнянов Стефанов. Той е магистър по право от Русенския университет „Ангел Кънчев" и има допълнителна квалификация като икономист-счетоводител от Икономическия техникум в Русе. Притежава дългогодишен опит в сферата на публичната администрация и контролната дейност.

Професионалният му път започва като данъчен инспектор в ТДД – Русе. В периода 2006 – 2013 г. е юрисконсулт в ТД на НАП – Русе, като придобива опит в административно-правното обслужване, процесуалното представителство и изготвянето на правни анализи. В периода 2014 – 2022 г. работи като старши инспектор по приходите в Централното управление на НАП, дирекция „Фискален контрол", където ръководи мобилен екип и участва в изпълнението на контролни и оперативни задачи.

От 2022 г. до момента заема ръководна позиция в частния сектор, с отговорности по логистичното и експертно обезпечаване на процеси и управление на екип.

Носител е на отличието „Юрисконсулт на годината" за 2014 г., присъдено от Националния съюз на юрисконсултите, и е член на организацията.

Огнян Стефанов изразява увереност, че с натрупания си професионален опит и експертиза ще допринесе за развитието на спортните дейности в града, насърчаването на активния начин на живот и подобряването на условията за спорт и физическа активност на жителите на община Русе.