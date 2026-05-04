Шофьор с 3,40 промила се заби в ограда в Русе

Шофьор на автомобил с 3,40 промила алкохол е катастрофирал в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

Случаят е от почивните дни. Шофьорът е катастрофирал в района на кръговото кръстовище в централната част на града – между булевардите „Цар Освободител“ и „Ген. Скобелев“. Изпратените на място пътни полицаи изяснили, че зад волана е бил 41-годишен мъж, който загубил контрол над превозното средство и се ударил в метална ограда, съобщи БТА.

Той бил без наранявания. При проверката за алкохол дрегерът отчел 3,40 промила. Водачът е отказал да даде биологични проби за анализ в медицинско заведение и срещу него са предприети необходимите административно-наказателни мерки. Случаят е предаден на разследващ полицай и срещу 41-годишния мъж е образувано бързо производство.

Статистиката на полицията показва, че през миналата година пътните полицаи са съставили за нарушения на закона за движение по пътищата 8400 акта, наложени са над 25 хиляди глоби с фиш и са издадени повече от 27 хиляди електронни фиша.