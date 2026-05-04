260 униформени ще охраняват Giro d'Italia в област Пазарджик

Броени дни остават до началото на Giro d'Italia – Grande Partenza Bulgaria 2026, старта на една от трите най-големи колоездачни обиколки в света. Първите три етапа ще преминат от Черноморието до гр. София.

Обиколката ще премине и през Област Пазарджик. За безопасното провеждане на всички етапи е необходима огромна по обем, координирана и професионална работа на екипите на полицията.

В тази връзка в ОДМВР-Пазарджик, съвместно с други държавни и общински органи е създадена необходимата организация, тъй като в 3-ти етап, който ще се състои на 10 май /неделя/, трасето ще премине и през територията на областта. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В охраната са ангажирани близо 260 униформени полицаи. В тази връзка информираме жителите и гостите на региона за временните ограничения на движението, които важат както за пешеходци, така и за всички пътни превозни средства.

Поетапно се затварят:

затваря се път I-8 при разклона за Стамболийски

затваря се път I-8 при разклона за Мало Конаре

затваря се път I-8 на входа на Пазарджик

затваря се ул. „Пловдивска"

затваря се ул. „Ген. Гурко"

затваря се бул. „България"

затваря се моста на река Марица

затваря се пътя за село Звъничево

затваря се главен път I-8 при Звъничево

затваря се главен път I-8 при Септември

затваря се главен път I-8 при Белово

затваря се главен път I-8 при Момина клисура

Пътищата на територията на областта ще бъдат затворени във времевия интервал между 10.00ч. и 15.30ч. на 10 май. По цялото протежение на трасето ще бъдат разположени полицейски екипи.

Няма да се допуска преминаване на пешеходци, на пътни превозни средства от всякакъв вид, паркиране или престояване в зоната на трасето. От полицията молят гражданите за извинение за създаденото неудобство. Всички ограничения са с цел недопускане на инциденти и нормалното протичане на състезателния етап.