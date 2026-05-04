Щъркели, ястреб и таралеж, попаднал под гумите на кола, спасиха еколози във В. Търново

Дима Максимова

Бял щъркел СНИМКА: Архив.

През месец април в РИОСВ – Велико Търново са постъпили пет сигнала за защитени видове животни в безпомощно състояние.

Четири екземпляра от видовете бял щъркел, сухоземна костенурка, европейски таралеж и малък ястреб са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за преглед, лечение и последващи грижи, съобщиха от екоинспекцията.

Бял щъркел е намерен в безпомощно състояние в с. Буря, общ. Севлиево, без видими наранявания. Сухоземната костенурка е открита със счупена коруба във Велико Търново, а раненият таралеж - до спортна зала в старата столица вероятно е блъснат от автомобил. Птица от вида малък ястреб е открита в частен имот в с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш, с видима травма на едното крило.

Гражданин сигнализира и за намерени два възрастни щъркела в безпомощно състояние, вероятно ударени от токов удар до трафопост на излизане от с. Овча могила към с. Драгомирово, общ. Свищов. При проверката на място е установено, че за единият щъркел е настъпил летален изход, а другият щъркел е отлетял.

Всички видове са защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие, посочват екоекспертите.

