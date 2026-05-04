Инспекторатът на ВСС напомни на магистратите, че срокът за декларациите им е до 15 май

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) напомня на съдиите, прокурорите и следователите, че съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ) декларациите за имущество и интереси се подават до 15 май - за предходната календарна година, тоест срокът за подаване на декларациите за 2025 г. изтича в края другия петък.

Имуществените декларации се подават пред ИВСС по следните начини:

- на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител (CD или USB флаш памет), чрез използването на един от следните способи: лично в служба "Регистратура" на ИВСС - всеки работен ден от 9 до 17 ч., по пощата, - чрез пощенската кутия на ИВСС, монтирана до входната врата на сградата на Инспектората, който е в София, на ул. "Георг Вашингтон" № 17.

Декларациите също така се подават по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис, създаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, чрез изпращане на e-mail: [email protected].

Ежегодните имуществени декларации, отнасящи се за 2025 г., се подават по утвърден от главния инспектор на ИВСС образец, достъпен на интернет страницата на ИВСС, раздел "Образци". Указанията за попълване и подаване на имуществените декларации по образец също са публикувани на интернет страницата на ИВСС, раздел "Образци".

Едновременно с имуществената декларация може да се подадат и декларации-съгласие от Закона за кредитните институции за разкриване на банкова тайна от лицата, чието имущество се декларира, а именно: от магистратите, от техните съпрузи или от лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и от ненавършилите пълнолетие деца.