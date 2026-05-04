Два нови автоматизирани камиони ще събират боклука в Пазарджик

Община Пазарджик продължава да инвестира в модернизирането на сметосъбирането. Новите два автоматизирани сметосъбиращи камиони вече са произведени и са на път от Италия към България, като скоро ще бъдат въведени в експлоатация на територията на общината. Това съобщи кметът Петър Куленски.

Те са оборудвани с кран и система за напълно автоматизирано сметосъбиране – директно от кабината на водача и без необходимост от ръчна намеса, като с тях ще се обслужват 350 чисто нови контейнера "NORD"с капацитет от 2200 и 3000 литра.

Системата позволява автоматично да бъдат обслужвани контейнерите от кабината на водача, както и да се проследява дейността чрез електронни устройства за по-висока ефективност и по-добър контрол на процеса.

Паралелно с това на разположение на гражданите ще бъдат и 850 нови метални контейнери тип „ракла" от 1100 литра и 3000 нови кофи с обем от 240 литра.

Това е цялостна стъпка към по-модерна, по-ефективна и по-чиста система за управление на отпадъците в Пазарджик.

"Продължаваме да инвестираме в техника, която улеснява работата, подобрява качеството на услугата и създава по-добра среда за всички", коментира кметът Петър Куленски. Той призова гражданите за търпение и разбиране в процеса по премахването на старите контейнери и кофи и подмяната им с нови такива, което може да доведе до моментни смущения в дейността.