Вижте как задържат двама от петимата, обвинени, че са теглили кредити с подправени документи (Видео, снимки)

Снимки и видео от акцията на СДВР, при която бяха задържани петима души, теглили кредити с подправени документи, качиха от МВР. Ведомството ги публикува на фейсбук страницата си.

На кадрите се виждат арестите на 21-годишна жена и 25-годишен мъж. Тя теглела средствата, отпуснати за чуждо име. А той наблюдавал процеса. След това са задържани още трима души, участвали в схемата: двама мъже на 24 и 20 години и 19-годишна жена.

Петимата са обвинени, че са слагали техни снимки на чужди лични карти. След това кандидатствали онлайн за кредити, а парите теглели през виртуални карти. Обвинени са за 4 кредита, всеки от по над 30 000 евро. Има данни, че са взели и други. При извършените претърсвания са намерени и иззети над 11 000 евро в брой, две неистински лични карти, използвани за получаване на кредитите, както и разпечатани договори с банкови институции. Иззети са и девет мобилни апарата.

Софийският градски съд е оставил петимата в ареста, въпреки че са с чисто съдебно минало. Те могат да обжалват.