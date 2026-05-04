ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Неделев може да спре с футбола

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22784642 www.24chasa.bg

Свикват извънредна общинска сесия за съдбата на пловдивските автогари

24 часа Пловдив онлайн

1036
Решават съдбата на пловдивските автогари на извънредна сесия

Разчет за месец април показва, че загубата на автогара "Север" е в размер на 22 000 евро

Съдбата на автогарите в Пловдив ще бъде решена на извънредна сесия на Общинския съвет на 14 май. Решението е било взето на Председателски съвет на местния парламент.

Всички участници в заседанието са се обединили около становището, че автогара "Север" трябва да се запази временно, поне за 6 месеца, докато се изгради временен обект в района на гара "Филипово".

На срещата е обсъдено искането на Веселин Дошков за финансова компенсация от общинския бюджет за запазване на автогара "Север", а също е бил представен разчет за месец април, от който е видно, че загубата му е в размер на 22 000 евро. Все още не е ясно по какъв начин фирмата ще бъде компенсирана и в какъв размер.

На извънредното заседание на местния парламент трябва да бъде взето и решение за връщането на автобусите в посока Пловдив–София и Пловдив–Асеновград отново на автогара "Юг", а не както беше гласувано миналата седмица - те да се пребазират на Централна гара.

На сесията трябва да се вземе решение и за връщането на автобусите отново на автогара "Север", които от 1 май бяха пренасочени към другите две автогари - "Родопи" и "Юг".

Решават съдбата на пловдивските автогари на извънредна сесия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)