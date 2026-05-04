Свикват извънредна общинска сесия за съдбата на пловдивските автогари

Разчет за месец април показва, че загубата на автогара "Север" е в размер на 22 000 евро

Съдбата на автогарите в Пловдив ще бъде решена на извънредна сесия на Общинския съвет на 14 май. Решението е било взето на Председателски съвет на местния парламент.

Всички участници в заседанието са се обединили около становището, че автогара "Север" трябва да се запази временно, поне за 6 месеца, докато се изгради временен обект в района на гара "Филипово".

На срещата е обсъдено искането на Веселин Дошков за финансова компенсация от общинския бюджет за запазване на автогара "Север", а също е бил представен разчет за месец април, от който е видно, че загубата му е в размер на 22 000 евро. Все още не е ясно по какъв начин фирмата ще бъде компенсирана и в какъв размер.

На извънредното заседание на местния парламент трябва да бъде взето и решение за връщането на автобусите в посока Пловдив–София и Пловдив–Асеновград отново на автогара "Юг", а не както беше гласувано миналата седмица - те да се пребазират на Централна гара.

На сесията трябва да се вземе решение и за връщането на автобусите отново на автогара "Север", които от 1 май бяха пренасочени към другите две автогари - "Родопи" и "Юг".