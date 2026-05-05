В епоха, в която технологиите променят цели индустрии за месеци, а киберзаплахите не познават време и граници, сигурността вече не е просто професионално направление, а ключов елемент от функционирането на съвременното общество. Именно в тази среда Академията по национална и информационна сигурност се утвърждава като водещ образователен център за подготовка на специалисти, способни да действат в условия на постоянна динамика и несигурност. Институцията е първият частен университет в Пловдив и заема водеща позиция в страната с най-висока оценка – 9,00 за програмна акредитация в професионално направление „Национална сигурност“. Освен това тя е и сред най-предпочитаните висши училища в страната, заемайки първо място по брой приети студенти сред всички 13 университета, които предлагат обучение в това направление.

Образователният модел на Академията е ориентиран към реалността на съвременния свят, в който геополитическите процеси, икономическите зависимости и дигиталните рискове са тясно преплетени. Подготовката на студентите не се изчерпва с теоретични знания, а стъпва върху практически ситуации, работа с реални казуси и използване на съвременни технологии, които максимално доближават учебния процес до професионалната среда. В тази връзка значителна роля имат специализираните кабинети по киберсигурност и информационна сигурност, криминалистика, работа с детектор на лъжата, дигитален маркетинг, както и модерните съоръжения за практическа подготовка, включително дигитално стрелбище и залата по бойни изкуства.

С оглед на новите предизвикателства в сферата на сигурността Академията развива разнообразни и интердисциплинарни специалности. Наред с традиционните специалности, като: „Киберсигурност“, „Криминалистика“ и „Национална сигурност“, се предлагат и съвременни бакалавърски програми, сред които: „Сигурност и изкуствен интелект“, „Сигурност и софтуерни технологии“, „Сигурност и криминална психология“, „Сигурност и разузнаване“, „Икономическа сигурност“ и „Продоволствена сигурност“.

Заедно с това Академията успешно развива и направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“, като поставя акцент върху връзката между сигурността, икономическите процеси и управлението. Специалностите „Дигитален маркетинг“, „Международен бизнес“ и „Бизнес мениджмънт“ подготвят кадри с по-широк поглед върху процесите както в частния сектор, така и в публичната администрация, като съчетават икономически знания със стратегическо мислене.

Резултатите от този образователен модел се открояват ясно – над 86% от завършилите студенти намират професионална реализация в държавната администрация, структурите за сигурност, финансовия и IT сектора, както и в международни организации. Не са редки случаите, в които професионалният път започва още по време на обучението чрез стажове, съвместни проекти и партньорства с институции и бизнес организации.

Академията функционира не само като образователна институция, но и като активна академична общност. Студентите участват в научни форуми, изследователски проекти и международни програми, включително „Еразъм+“, което допълнително разширява техния опит и хоризонт. Обучението се характеризира с динамичен диалог между преподаватели и студенти, който стимулира критичното мислене, инициативността и иновационния подход.

Кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 година вече предизвиква сериозен интерес сред млади хора от цялата страна. Чрез организираните Дни на отворените врати и срещи на живо бъдещите студенти получават възможност да се запознаят отблизо с учебната среда и възможностите за развитие. Социалната политика на Академията допълва този модел чрез стипендии за отличен успех, финансови стимули за млади семейства, подкрепа за деца на загинали служители на МВР и други.

С над 15 000 завършили специалисти Академията по национална и информационна сигурност – Пловдив продължава да развива своя академичен потенциал и да разширява влиянието си в образователната система. Най-голямата ѝ сила обаче остава в резултатите на нейните възпитаници – професионалисти, които могат да анализират сложни процеси, да поемат отговорност и да вземат решения в критични ситуации. Именно чрез тях институцията се утвърждава като място, където образованието се превръща в реален инструмент за изграждане на лидери в сферата на сигурността и управлението.

Бъди лидер – избери АНИС!

www.anis.bg

[email protected]

4004, Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13,

032 260 974, 0882 392 737