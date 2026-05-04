Тодор Батков - син: Свлачището до Пампорово не е причинено от незаконна сеч или изтичане на вода от язовира

Свлачището до Пампорово не е причинено от незаконна сеч или изтичане на вода от язовира.

Това каза пред bTV Тодор Батков - син, който участва в изборите като независим кандидат от Смолян. Той е и зам.-председател на Европейския център по транспортни политики.

"Преди 20 г. това същото свлачище беше стабилизирано частично. Защо не изцяло - не се знае. То е активно още от 90-те години, не е изненада, че се случи. Не може да се спре природата", категоричен е Батков. Той обясни, че експертите, които са правили обследване в района са констатирали, че няма изтичане на вода от язовира, намиращ се в района. Има вероятност обаче изтичаща вода от едно от естествените езера в близост да е причинило свлачището, допълни той.

"Имаше много спекулации, че незаконната сеч е причината, но там в този район сеч няма, там си има само ливада. Незаконната сеч е на други места. Има много фалшиви новини през последните дни за свлачището на Пампорово - риск за посетителите на курорта няма, до там може да се стигне лесно. Има няколко хотела, които са засегнати, другата седмица ще започне временен обходен път за туристите. Има два алтернативни маршрута - през Роженски поляни и при село Стойките", успокои Батков.

"Със сигурност ще отнеме време, защото свлачището още върви. Вероятно трябва да се направи мостово съоръжение, дори виадукт. Надявам се да се случи това до 2-3 години. В областта има много свлачища и срутвания по пътищата, но държавата не прави нищо по въпроса. Ние сме откъснати от света и сме обречени", заяви още той.