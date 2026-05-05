Първи общински хоспис правят в Пловдив, ще е на мястото на кретащо родилно

Това е част от оздравителната програма на МБАЛ "Свети Мина", потъването спря, твърди управителят д-р Красимир Вальов

Създаването на място за долекуване след инфаркт и инсулт е много необходимо, клиничните пътеки са кратки, обяснява шефката на ресорната дирекция на градската управа Лилия Недева

Родилното отделение на ул. "Весела" в Пловдив ще бъде закрито и сградата ще стане база на първия в града общински хоспис.

Това е част от оздравителната програма на общинската МБАЛ "Свети Мина", подготвена от новия управител д-р Красимир Вальов, приета от местния парламент на последното му заседание.

"Общински хоспис ни е много нужен.

Не само в Пловдив, а и в цялата страна има огромен проблем с долекуването

на хора с инсулти и инфаркти, престоят в болница на такива хора е много кратък по клиничните пътеки и после близките се лутат, докато намерят кой да полага нужните грижи. Затова и се стига до уродливи практики, като разкритите в последните години нелегални старчески домове", обясни пред "24 часа" шефката на дирекция "Здравеопазване" в община Пловдив Лилия Недева.

В момента в родилното отделение има 40 легла и вероятно толкова ще са местата и в бъдещия хоспис. За грижите в него тепърва ще се определя тарифа, защото досега общината няма такъв тип здравна и социална услуга.

"Предстои да обсъждаме въпроса за цената, но в частните хосписи сумите започват от 800-900 евро на месец и стигат до 1200-1400 евро в зависимост от условията. Но

предвиждаме да има и преференциална тарифа за социално слаби

граждани", допълни Недева.

Първоначалният план на управителя на здравното заведение д-р Красимир Вальов, който встъпи в длъжност в средата на ноември м. г., беше да съживи родилното отделение на ул. "Весела", но броят на пациентите там продължава да намалява и това носи ежемесечни загуби на болницата. Новият управител на здравното заведение д-р Красимир Вальов с гинеколожката д-р Людмила Бояджиева СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

"В Пловдив има много здравни заведения в областта на акушерството и гинекологията и лъскави частни болници, така че конкуренцията е много голяма. В последно време в родилното на "Весела" има по 11 раждания на месец, така че закриването точно на тази дейност няма да се отрази на бъдещите родилки - алтернативи има много.

От януари досега то генерира загуба от по 20 хил. евро на месец само от фонд "Работна заплата" и осигуровки. Затова планираме да преобразуваме това звено само в гинекологично отделение и да го преместим в основната сграда на болницата на ул. "Иван Вазов". Така ще запазим персонала. А освободеният имот да стане хоспис, с което да запълним съществуващия сега вакуум в долекуването на хората, които се нуждаят от специализирани здравни грижи", описа ситуацията д-р Вальов.

Сградата на ул. "Весела" е санирана, в добро състояние и оборудвана с асансьор. Тя е на 3 етажа, така отделени един от друг, че е възможно болни за долекуване да бъдат настанявани поетапно.

Болница "Свети Мина" закъса финансово преди 10-ина години, многократно беше спасявана от общината с безлихвени заеми, но

въпреки тези мерки приключи 2025 г. със загуба от 780 хил. лв.

"Два дни преди да поема болницата, тя стана обект на кибератака и хората работеха, но не се отчитаха клинични пътеки и процедури към здравната каса. Така през ноември м. г. имахме много ниски приходи. Общинската болница „Свети Мина“ в Пловдив закъса финансово в последните десетина години. СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

Постепенно обаче нещата се нормализираха и смело мога да кажа, че потъването спря. В последните месеци успяхме да изплатим заплатите, осигуровките и дължимото по граждански договори само със собствени приходи, просто се увеличиха медицинските ни дейности, имаме ръст от 20% от януари досега.

Заработката ни за февруари е 323 хил. евро, а за март – 386 хил. През април имаше много почивни дни, но очаквам да не е под 300 хил. евро", обясни д-р Вальов.

За да си стъпи на краката, МБАЛ "Свети Мина"

изтегли инвестиционен кредит от 4 млн. лв., 1 млн. от тях ще отидат за нова апаратура,

необходима за увеличаване на притока на пациенти, а и за задържането на медицинските специалисти. Сред необходимото оборудване са ехографи и лапароскопи за различните отделения, кувьоз, апарати за електротерапия и ултразвук, за механична вентилация и измерване на костна плътност и др.

Предвижда се и ремонт на приемно-консултативния блок на болницата с 800 хил. лв. Като част от него на покрива ще бъдат поставени фотоволтаици - фоайето е огромно и разходите за ток и парно са драстични.

"Само за ток плащахме по 14-16 хил. евро на месец в зимните месеци", дава пример управителят. А останалите 2,2 млн. лв. ще отидат за превръщането на родилното в хоспис.