Задържаха жена от село Мокреш, заканила се на мъжа си с убийство

48-годишна жена от село Мокреш, община Вълчедръм, е задържана за закана с убийство, отправена към мъжа, с когото живеела на семейни начала.

На 03.05.2026 г. около 21,20 ч. в Районно управление – Лом постъпил сигнал, че в с. Мокреш, общ. Вълчедръм, жена на 48 г. в явно нетрезво състояние се заканила с убийство на живеещия с нея на съпружески начала мъж, на 45 г. Адресът незабавно е посетен от служители на Участък Вълчедръм. Те установили данни за проява на домашно насилие след проведена беседа с тъжителя и попълнените от него приложения от № 1 до № 5 по Закона за защита от домашно насилие. С полицейска заповед на жената е наложено задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 144, ал. 3, т. 3 във вр. ал. 1 от НК. Материалите са докладвани на Районна прокуратура – град Монтана, Териториално отделение – Лом.