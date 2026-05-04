Терзиев и Исмаилов в метрото - тестват разширението на линия 3 (Снимки)

Кметът на София Васил Терзиев, служебният министър на транспорта Корман Исмаилов и директорът на „Метрополитен" Николай Найденов направиха инспекция на новия участък от метрото в „Подуяне", където строителните дейности на стойност 284 млн. евро са приключили, и се извършват тестове с влак.

"Това беше един от най-сложните участъци. Имаше много предизвикателства при изграждането - няколко пъти имаше проблеми с наводняване от подземни води. Сега екипът може да се похвали с хубав проект. Метрото е гръбнакът на транспорта в София, затова всяка една администрация трябва да започне оттам - разширяване и поддръжка на метрото" заяви кметът на София и допълни, че метрото е най-бързият и най-качествен транспорт.

"Работи се активно и по останалите шест станции в посока Гео Милев и Младост, Обеля, Студентски град, както и по идейния проект срещу Ринг мол. Предстои пускането на двете нови метростанции в посока Люлин", каза също Терзиев.

"Политическа конюктура не трябва да влияе на организацията на тези проекти. Държавата активно участва с финансиране и подкрепа за метрото, но и пътища, летища, ЖП конструкции, пристанища. Участниците в процеса - кметовете, министерството, възложителите и фирмите имат голяма роля за столицата, за да бъде модерна за софиянците и гостите", заяви служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.

"Изграждането на разширението към “Слатина” върви в срок. Към момента имаме затруднения, но следващата седмица правим отклонението от метростанция "Театрална". Ще можем да изпълним адекватно шестте метростанции, които предстоят. Тя също ще има предимствата, които има "Владимир Вазов" - два паркинга. Целта е хората да могат да паркират, а след това да използват най-екологичния транспорт на София", заяви директорът на „Метрополитен" Николай Найденов.

"Когато България е обединена около една цел, няма бивши министри и бивши кметове. Предишната и настоящата власт работи в синхрон. Парите се реализираха по най-добрия начин. Защото Планът за възстановяване и устойчивост е един от най-рестриктивните договори, подписвани в последните 20 години, и са много трудни за изпълнение. Това ще остане като емблема за България за това как се изпълнява такъв договор в срок", допълни Найденов.

Новият участък е с дължина 3 км и включва три станция - „Стадион Георги Аспарухов", „Витиня" и „Ген. Владимир Вазов". След няколко месеца разширението ще се използва от близо 45 хил. души по оценка на общината.