Студентите се учат да мислят като нападатели, за да защитават като професионалисти

В съвременния свят, където всяка секунда се случват хиляди кибератаки, а цифровата инфраструктура задвижва различните аспекти от икономиката и обществото, киберсигурността се превърна в една от най-критичните и перспективни професии на планетата. Специалност „Киберсигурност“ във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна, предлага 4-годишно обучение, което не просто подготвя студентите за пазара на труда, а ги трансформира в специалисти, способни да мислят като нападатели, за да защитават като професионалисти.

Обучението е в 8 семестъра и води до образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“. Програмата е насочена към изграждане на специалисти, способни да откриват, анализират и неутрализират съвременни киберзаплахи в реална среда.

През първите семестри студентите полагат солидна теоретична основа в програмирането, архитектурата на компютърните системи, операционните системи и мрежовите технологии, като паралелно с това навлизат в света на базите данни, криптографията и защитата на информацията. С напредването на обучението акцентът се измества към специализирани дисциплини като етично хакерство, анализ на уязвимости, тестване на проникване и цифрова криминалистика. Студентите се научават да разпознават сложни заплахи, да проектират многослойни защитни архитектури,за да реагират мигновено при пробив в сигурността. Това ги прави незаменими за всяка съвременна организация, независимо дали тя оперира в публичния или в частния сектор.

Обучението се провежда в специализирани лаборатории. Всеки студент работи индивидуално и има възможност да прилага знанията си в практически сценарии, близки до реални кибератаки и защитни операции.

Програмата включва възможности за стажове в IT компании и участие в международни образователни инициативи, включително обмен по програма Erasmus+. Това осигурява не само теоретична подготовка, но реален практически опит и международна перспектива.

Завършилите специалността се реализират успешно като специалисти по киберсигурност, системни и мрежови администратории инженери по информационна сигурност в публичния и в частния сектор.

Специалност „Киберсигурност“ във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ е повече от академична програма. Тя е инвестиция в бъдещето, врата към една от най-добре платените и динамични професиии среда, в която любопитството към технологиите се превръща в суперсила.

След успешното завършване на бакалавърската програма развитието в областта на киберсигурността може да продължи на по-високо експертно ниво чрез магистърската програма по „Киберсигурност“. Тя е естествено продължение, насочено към надграждане на придобитите знания и трансформирането им в аналитични, управленски и изследователски компетенции.

Магистърската програма е с продължителност година и половина в редовна или две години и половина в задочна форма.

Обучението е структурирано така, че да съчетава теоретична дълбочина с практически и приложен фокус, като позволява паралелно професионално развитие.

В програмата се изучават ключови дисциплини като: мениджмънт на киберсигурността, компютърна и мрежова сигурност, електронна идентификация, интелигентни системи за сигурност и нормативна уредба в киберпространството. Включени са също така цифрова криминалистика и защита на бази данни, което разширява експертизата в посока разследване и анализ на инциденти.

Особено внимание се отделя на развитието на умения за научни изследвания, както и на изграждането на стратегическо мислене при управление на киберрискове. Обучението завършва с разработване на дипломна работа.

Завършилите магистърската степен придобиват квалификация за заемане на експертни и ръководни позиции – специалисти по киберсигурност на високо ниво, консултанти, анализатори, ръководители на екипи по информационна сигурност в организации от публичния и частния сектор.

Програмата надгражда бакалавърската подготовка, като премества фокуса от изпълнение към анализ, управление и стратегическо вземане на решения.