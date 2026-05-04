Павел Попов, ДБ: Ще имаме общ кандидат за президент с ПП, вероятно ще се явим заедно на някои места и за местните избори

Ще имаме общ кандидат за президент с "Продължаваме промяната", какъвто е ангажиментът, който сме поели да спазим. Вероятно ще се явим заедно и на местните избори през 2027 г. на някои места. Очаквам ситуативни коалиции в съответните общини. Например във Варна е логично ПП и ДБ да се явим заедно и отново да подкрепим Благомир Коцев. На другите места трябва да се работи според приоритетите

Това каза пред БНТ депутатът от ДБ Павел Попов, който беше зам.-кмет на Варна и бе поел функциите на градоначалника Благомир Коцев, след като бе арестуван.

"Не сме пропиляли шанса си, защото не става дума за участие в управленеито. Ако имаше такава перспектива, разделението нямаше да се случи. А перспективите рязко се промениха", коментира той раздялата на коалицията.

"Ограничените места имат различна перспектива. Все още смятам, че трябваше да останем в една група. Не знаем какъв е хоризонта, но след края на това правителство трябва да спечелим изборите и да управляваме", заяви доскорошният зам.-кмет на морската столица.

Според него за развода между ПП и ДБ преференциите нямат вина и в действителност повечето гласове на изборите са били без такива.

"Не става дума за емоции. Трябва да продължим напред, защото ни очаква по-дългосрочна работа, вършена на различни писти", допълни Попов.

"Трябва да почакаме нашите приятели от "Промяната" да изведат своя път, да опитат тази атака на центъра, която виждат като възможност за растеж. Съмнявам се, познавайки техните приоритети, че са тръгнали да правят алтернативна левица", каза още той.

Попов бе категоричен, че от ДБ са готови да дадат подкрепа на "Прогресивна България" за всичко, насочено към реформа в Съдебната система.

"Но сме много разтревожени от всяко залитане на Изток. Ще подкрепим и разумен бюджет предвидено стимулиране на ръста на икономиката, без него няма да наваксаме загубата на доходите