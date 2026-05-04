Благомир Коцев: Обявяваме поръчка за възстановяване на панорамния път към Златни пясъци

"Обявяваме поръчка за възстановяване на панорамния път за Златни пясъци „Трифон Зарезан". След 20 години напразни надежди и стотици страници документация, изработени в този мандат, сега Варна има реален шанс да си върне онова, което имаше, и то в още по-добър вид".

Това пише в своя публикация във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев.

Проектът предвижда изграждането на мост, пешеходни алеи и паркови пространства, а също и водопреносна мрежа и паркоместа, става ясно от публикацията. "Той е част от плана ни за обновление на Варна, който включва инфраструктурни проекти по различни местни, национални и европейски програми. За реализацията му е нужно одобрението на Общинския съвет, с който преговаряме за осигуряване на общо 38 милиона евро за мащабно обновяване на публичната инфраструктура", пише Коцев.

За панорамния път за Златни пясъци има осигурени близо 8 милиона евро финансиране, като частта, която трябва да допринесе Общината е едва 1/16 – или около 500 000 евро, се посочва в публикацията.

"Едва ли има варненец, който не иска да стига до Златни пясъци по стария път, но по ново мостово съоръжение с панорама към морето, което дава не само престиж на града, но и по-добра свързаност с курортите. Затова и очакваме проектът да бъде гласуван с широко мнозинство в Общинския съвет. Варненци заслужават това", завършва публикацията си Благомир Коцев.