Южна Корея потвърди: Наш кораб е бил атакуван близ...

Бедствено положение в Кюстендилско заради измръзналите овошки

Тони Маскръчка

Областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов свика заседание на Областния щаб за защита при бедствия.

Бедствено положение е обявено в Кюстендилско заради измръзналите овошки. Във връзка с пораженията, нанесени на овощните насаждения, в следствие на минусовите температури и падналите слани в периода 1 - 4 май 2026 г., областният управител на Кюстендил Кристиян Иванчов свика заседание на Областния щаб за защита при бедствия.

 По предложение на областния управител членовете на Щаба единодушно приеха да се обяви пълно бедствено положение, считано от 18:00 ч. на 4 май до 11 май 2026 г. и касаещо цялата територия на област Кюстендил. Обявяването на бедственото положение има за цел ускоряване на процедурите за описване на щетите и последващо подпомагане на земеделските стопани в региона. Заявления за пропаднали площи земеделските стопани могат да подадат най-късно до 19 май 2026 г. в Общинските служби по земеделие.

Минусовите температури и падналите слани са нанесли щети по земеделски площи в села от Кюстендилска община, както и в общините Невестино, Бобов дол, Кочериново и Бобошево.

 В заседанието се включиха кметове на общини, НИМХ, Областна дирекция „Земеделие", ДФ "Земеделие"- Кюстендил, "Института по земеделие" и други институции.

 За ръководител на взетите решения и мерки днес от Щаба е определен Йордан Домозетов, директор на Областна дирекция „Земеделие".

