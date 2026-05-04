ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южна Корея потвърди: Наш кораб е бил атакуван близ...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22785380 www.24chasa.bg

Над 250 домакинства в Несебър замениха безплатно старите печки на дърва с модерни алтернативи

892
По проекта отчетоха горям интерес към подмяната на старите печки с модерни отоплителни системи.

Над 250 домакинства в община Несебър вече са заменили старите си печки на дърва и въглища с екологични отоплителни уреди. Стотици други заявления са в процес на разглеждане и одобрение, съобщиха от кметството.

Подмяната е част от проекта „Несебър е за по-чист въздух", насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на фините прахови частици на територията на общината.

Програмата предоставя напълно безвъзмездна подмяна на отоплителните устройства, като одобрените кандидати не заплащат нито демонтажа на старите уреди, нито доставката и монтажа на новите системи. Тя се състои в подмяна на печки на твърдо гориво с висок клас климатици, термопомпи или пелетни отоплителни системи;

Дейностите продължат и през 2026 до 2029 година , като целта е постепенно да бъдат премахнати най-замърсяващите източници на битово отопление.

Община Несебър призовава жителите да се възползват от възможността за безплатна модернизация на отоплението си, която допринася както за по-чиста околна среда, така и за по-висока енергийна ефективност и комфорт в домовете.

Информация за условията на програмата може да бъде получена от сайта на проекта: nesebarbezemisii.com в офис на ул. „Кирил и Методий" 57 в Несебър, обясниха от местната администрация.

По проекта отчетоха горям интерес към подмяната на старите печки с модерни отоплителни системи.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)