За първи път F-16 участват в парада за Деня на армията

Обявиха конкурс за 150 военни в Сухопътните войски, най-много трябват за елитната Стрямска бригада в Карлово

За пръв път самолетите F-16 ще прелетят над София за Деня на храбростта и на Българската армия. Изтребителите вече направиха пробни полети над столицата в началото на март.

Тази година парад на техника за 6 май няма да има, като най-вероятната причина е липсата на средства. Такъв за последно имаше през 2023 г., а оттогава в програмата са включени само самолетите и вертолетите на Военновъздушните сили.

В небето над София ще прелетят и съветските МиГ-29, както и щурмовите Су-25. В демонстрацията и тази година

ще участват хеликоптери “Кугър” и Ми-17,

както и военнотранспортните самолети.

Полетите ще бъдат на малка височина и ще се извършват в района на катедралния храм “Св. Александър Невски”, където в сряда ще се проведе и водосветът на знамената светини на армията. Тренировъчните ще се състоят между 9 и 11 ч. днес, а демонстрацията на способностите - между 10 и 11 ч. След участието си в ритуала самолетите ще извършат празнични полети и над Ямбол и Пловдив.

Преди миналогодишния парад в авиобаза “Граф Игнатиево” беше доставен само първият от 8-те американски изтребителя, но дори той не участва в полетите, защото по това време беше установена повредата, която скара публично Румен Радев и Бойко Борисов. Дори се заговори, че имало опит за нерегламентиран достъп от вражеска на България сила до една от системите на изтребителя. По-късно през май военният министър Атанас Запрянов заяви, че информацията е опазена от чужда намеса.

150 нови военни за Сухопътните войски търси Министерството на отбраната. Най-много свободни места са обявени за най-елитното формирование на армията: 61-ва Стрямска механизирана бригада. Там искат да наемат 88 военнослужещи, сред които шофьори, автоматчици (войниците, които работят с автомати), гранатометчици (тези, които стрелят с гранати), разузнавачи, сапьор и дори готвач. Военни от Стрямската бригада редовно правят тренировъчни обучения. СНИМКА: 61-ва Стрямска механизирана бригада

Другите 62 длъжности са разпределени във военните формирования в Асеновград, София, Мусачево, Корен и Мокрен. И там най-търсени са шофьорите.

Изискванията към кандидатите традиционно са да бъдат до 40-годишни, да не са осъждани, да не са с двойно гражданство и да са психически пригодни. Те могат да кандидатстват за до 3 длъжности, като трябва да се явят на тест за обща култура и физическа годност.

Кандидатури се приемат до 15 май, става ясно от обявата за конкурса, а самият той ще се проведе в началото на юли. Това е и първият по-мащабен конкурс за тази година, след като миналата година чрез кастинг в редиците на армията постъпиха нови близо 1300 военнослужещи.

Въпреки това некомплектът в армията остава висок - 20,1%. Като най-големият недостиг е при командния състав - при офицерите е 26,9%, а при войниците - 24,4%, показват данните от Доклада за състоянието на отбраната за 2025 г. Това означава, че командният състав изпитва най-големи липси и няма кой да командва армията. Спрямо 2024 г. общият некомплект намалява с 1,7%, но набирането на кадри остава основно предизвикателство за армията.

Затова с промените в Закона за отбраната пределната възраст за военна служба бе удължена с 2 години.

Според Плана за развитие на армията до 2026 г. цивилните служители трябва да бъдат 19% от числения състав, а военнослужещите - 81%.

А общо

армията трябва да е от поне 43 хил.

военнослужещи.

Сега не достигат 7000 военни. Най-много новопостъпили има при войниците, където след конкурси вакантните места намаляват с 4,3%. А недостигът при гвардейците, който в началото на 2025 г. бе 63%, е спаднал с 10 на сто.