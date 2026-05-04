16-годишен е намушкал с нож свой връстник в Търнов...

В тежко състояние са двама от намушканите с нож във Варна

7764
Ареста на 47-годишната жена, която нападна четирима с нож във Варна Кадър: Фейсбук/ КРИМИНАЛНИ НОВИНИ

Кръвната проба за алкохол на нападателката показала над 2 промила

Двама от намушканите с нож във Варна са в тежко състояние, като са им извършени операции в болница „Св. Анна", пише bTV.

Първоначално са намушкани двама мъже на тротоара на ул. „Подвис", след това жената влиза в магазин за хранителни стоки и напада мъж и жена.

Пристигналите на място охранители успяват да заключат агресивната жена в магазина до идването на полицаи, които я арестуват.

Свидетели разказват, че крещяла „помагайте", докато я извеждали.

Минути след нападенията 47-годишната жена, гражданка на Литва, била във видимо неадекватно състояние.

Кръвната ѝ проба за алкохол показва над 2 промила, обяви гл. инспектор Павел Червенски, началник на „Охранителна полиция" във 2. РУ-Варна

Тепърва ще се установява дали е употребявала и наркотици.

„Като идват екипите, магазинът е залостен, а жената е вътре, агресивна. Използвали са помощни средства, спрей, за да я задържат", уточни гл. инспектор Червенски.

Разследването продължава.

