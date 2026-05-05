Няма достатъчно военни лекари за мисии зад граница

Помагаха при трагедията в Кочани и при спасяването на оцелелите от земетресенията в Турция

Липсата на военни лекари затруднява изпращането на медицински екипи в задгранични мисии. Това е един от изводите в Доклада за състоянието на армията за 2025 г.

Некомплектът за офицери във Военномедицинската академия надхвърля 41,4%, а за сержанти - 36,6%. Доброволният резерв на ВМА пък се оказва изцяло празен. Освен за участието на екипи в мисии зад граница липсата на кадри се отразява и на лечебната дейност в структурите на ВМА, както и в работата на медицинските пунктове във военните формирования.

Военни медици участват в почти всички мисии на армията извън страната, когато има нужда. Помагат при природни бедствия, хуманитарни кризи, военни конфликти. През 2024 г. екип военни медици участва в транспортирането на пострадали при трагедията в дискотеката в Кочани. Включват се и при опустошителните земетресения в Турция през 2023 г., като са едни от първите заминали. За участие в мисиите няма конкретен състав, той се определя според конкретната мисия и нуждите на военните. Въпреки това кадрите са подготвени за работа в рискова среда, независимо къде са пратени.

Проблемът с липсата на специализирани кадри за военномедицинска служба е от десетилетия. Затова през 2017 г. стартира програма за обучение на лекари и медицински сестри под пагон, реализирана чрез тристранно споразумение между ВМА, Висшето военноморско училище и Медицинския университет във Варна, обясниха от структурата пред “24 часа”. Оттам са категорични, че благодарение на инициативата негативната тенденция постепенно започва да се преобръща.

Новата специалност “Военна медицина” са завършили 3 випуска, като повечето курсанти вече служат във военните формирования. По време на следването си във Варна студентите преминават и комплексно обучение в столичната болница, включващо превантивна военна медицина, военна хирургия и терапия, токсикология, реанимация и др. Готвят се и с курсове по военномедицински английски.

Завършилите военна медицина участват често и в допълнителни обучения по избрани специалности във ВМА, сред които хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология, психиатрия, пластична хирургия и др.

Специалностите “Военен лекар” и “Военна медицинска сестра” са сравнително нови, но постепенно придобиват популярност сред младите заради перспективата едновременно да се завърши обучение по медицина и военна служба.

След като завършат, и лекарите, и сестрите се разпределят из формированията в страната, където има най-голяма нужда.

Всяка година Министерството на отбраната отпуска 20 места за обучение на военни лекари и 10 за медицински сестри. Традиционно за специалността "Военен лекар" има висок интерес, но през последните няколко години има повече желаещи и за сестри, казват от ВМА. Целенасочено се развива и активна кампания за популяризирането на специалностите, като все по-често кандидатите отиват повлияни, както от семейната среда, свързана с армията, така и от примера на свои приятели и познати, обучаващи се или завършили програмата. Според ВМА това е доказателство за изграденото име на военномедицинските специалности. До края на годината 87 души са учили за докторантура, а в центъра й за професионално обучение са проведени 19 курса с 521 обучени курсисти. Това е двойно увеличение спрямо 2024 г., констатират военните.

В доклада за състоянието на отбраната е описано още, че амбулаторните прегледи във ВМА за миналата година са над 323 хил., като само 62 003 са били по спешност. В другите й структури са се лекувалаи над 87 хил. болни, а в стационарната дейност на медицинската структура на армията е отчетен ръст от 1,20% спрямо 2024 г. Военните медици са участвали в стабилизиращите сили на НАТО в Косово - KFOR, както и в операцията ДАлтеяУ на ЕС в Босна. Екипи на ВМА са осигурили медицинска грижа и за военните, помагащи на МВР за охрана на границите, включили са се и в 8 авио евакуации, като при 5 са били евакуирани деца. Само 1 от тях е била съвместно с държавния авиооператор, а останалите - с ВВС.

Освен това са реновирани 9 клиники, лаборатории и звена към болниците в структурата. Военните са купили и модерна апаратура за диагностика и лечение, пише още в доклада.