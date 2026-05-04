Над 13,4 милиона евро взели партиите от предишния парламент, чакат и още

Сумата е до края на март, но шестте формации от 51-ото НС ще вземат пари и за 18-те дни от април до изборите

13 419 738 евро са получили от държавата партиите и коалициите от 51-ото народно събрание от изборите на 27 октомври 2024 г. до 31 март тази година. Това става ясно от публикуваните отчети за партийните субсидии.

До края на 2025 г. сумата бе изчислявана в левове и беше 21 640 111 лв. Първият им транш за тази година обаче вече е в евро. Затова “24 часа” преизчисли и останалата част от субсидията за мандата по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро.

За близо 17 месеца живот

на бившия вече парламент формациите и депутатите им заседаваха 154 пъти. По принцип пленарните заседания се провеждат в сряда, четвъртък и петък, освен ако няма празници или НС не е във ваканция - лятна, за Коледа или за Великден.

Последното заседание на 51-ото НС беше на 19 март тази година - ден преди старта на предизборната кампания. При това то реално започна работа не с първия звънец на 11 ноември 2024 г., а два месеца по-късно - докато политическите сили се споразумеят за съставянето на управленско мнозинство зад кабинета “Желязков”.

Парите от хазната се изплащат от деня на изборите, а не от старта на новия парламент

И се дават до деня на следващите избори - тоест партиите от 51-ото НС ще получат още едни суми, макар и по-малки - за първите 18 дни на април. Изборите за 52-ото НС бяха на 19 април.

Както “24 часа” вече писа, шестте формации в новия парламент пък ще получават около 11,12 млн. евро държавна субсидия, като почти 6 милиона отиват за коалицията на Румен Радев “Прогресивна България”, която получи подкрепата на 1 444 920 души.

Всяка от парламентарно представените сили има право на субсидия от бюджета - до края на миналата година тя беше в размер на 8 лева на получен глас на последните избори. Сега вече сумата трябва да е в евро - излиза по 4,09 евро на получен глас. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. А такъв за 2026 г. все още няма приет. В първия предложен и оттеглен от кабинета “Желязков” проектобюджет беше записано

4,10 евро на глас

Държавните пари се дават на 4 транша през годината - на тримесечие. Като за първото тримесечие на 2026 г. сумата е 2 355 330 евро и я получават все още формациите от приключилия парламент.

За миналата година пък сумата варираше между 4,2 и 4,7 милиона на тримесечие, в зависимост от общия брой дни. А за последните два месеца на 2024 г. им бяха дадени 3,3 млн. лв.

Отделно партиите си събират средства от членски внос, а за кампаниите - и от дарения

Субсидия се полага и на формациите, които минат 1%, а през октомври 2024 г. това беше само “Величие”. Формацията взе 3,999% и първоначално остана на 21 гласа от влизане в 51-ото НС, но след решението на Конституционния съд през март 2025 г. стана парламентарна сила. Така хората на Ивелин Михайлов вече са взели близо 470 хиляди евро от хазната.

Логично най-голямата сума е за най-голямата парламентарна сила. ГЕРБ и СДС са взели малко над 3,7 милиона евро. Те обаче си делят субсидията спрямо броя на депутатите си и за първото тримесечие на тази година например хората на Румен Христов са получили 19 636 евро.

Другите две сили, които управляваха заедно с ГЕРБ в кабинета “Желязков” - ИТН и БСП, са получили съответно 964 077 и 1 076 074 евро.

БСП влезе в предходния парламент с най-голямата коалиция - широкото ляво обединение от 17 формации, но всъщност вземаше цялата субсидия. Причината е, че партньорите реално нямаха депутати и така цялата сума отиваше на “Позитано” 20. След изборите на 19 април обаче БСП остана извън парламента. И макар БСП-ОЛ да взе 3,017%,

соцпартията вече няма право на пари от държавата,

тъй като игра в коалиция. А субсидия се полага само на партиите, взели сами над 1% от вота на гражданите.

По същата причина сега субсидия няма да има и формацията на Ахмед Доган, която бе в коалиция. Затова и в 51-ото НС всички пари на алианса на Ахмед Доган - над 1 млн. евро, са отивали в сметките на Земеделския народен съюз.

В новия парламент “Продължаваме промяната” и “Демократична България” вече са две отделни групи, затова няма да имат казус как да си делят субсидията. В предишния мандат държавните пари се изчисляваха въз основа на броя депутати, които всяка от формациите в коалицията имаше. ПП-ДБ общо са взели над 2 милиона евро, които деляха на 3 с ДСБ.

Почти 1,9 милиона евро е взела от хазната “Възраждане” като трета сила в 51-ия парламент. В настоящия обаче Костадин Костадинов остана с най-малката група и ще получава 565 554 евро на година.

1 637 337 е била субсидията на ДПС-НН в предходния парламент. МЕЧ на Радостин Василев е взела близо 1 милион евро.